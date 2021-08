Los memes no perdonan: colombianos critican la derrota de Yuberjen Martínez

Inexplicable.



Esa parece ser la sensación de la mayoría de colombianos después de la derrota del boxeador Yuberjen Martínez en los Juegos Olímpicos.



En el combate más reciente de los cuartos de final de la modalidad peso mosca, el pugilista antioqueño, que había sido medalla de plata en Río 2016, cayó después de que los jueces le dieran inesperadamente la victoria a su rival, el japonés Ryomei Tanaka.



Aunque ‘Tremendo’ Martínez fue el que más golpes conectó, la decisión arbitral fue contundente para decretar el triunfo del local: 4-1.



Por las reveladoras imágenes de la pelea a favor del colombiano, el veredicto se ha visto seriamente cuestionado en redes sociales.



De hecho, el video de Tanaka saliendo en silla de ruedas es, para los aficionados, la ‘prueba reina’ de que Yuberjen debió ganar.

Y si el propio deportista aseguró que “No sé lo que vieron los jueces. Me sentí vencedor, pero esto es así”, sus compatriotas tampoco se han guardado ninguna muestra de inconformismo.



En un capítulo más de ‘reir para no llorar’, le presentamos los mejores memes que dejó la cuestionada derrota del boxeador colombiano.



Otra muestra de indignación nacional al servicio de la creatividad.

A Colombia lo roban en todo lado mk, y Yuberjen Martínez lo confirma pic.twitter.com/TFcbMPIV10 — César Olse (@cesarolse) August 3, 2021

(Le recomendamos: Fue un fallo localista... (Opinión)).

Todos estamos con Yuberjén Martínez. pic.twitter.com/1UVaTjO9A4 — Goles en Directo (@golesendir_) August 3, 2021

Los jueces de la pelea de Yuberjen Martínez saliendo del Arena Kokugikan. #Tokyo2020 #Robo pic.twitter.com/VP3PgYW3Zk — Cristhian Fernández (@tanolon11) August 3, 2021

nos robaron a Yuberjen Martínez que rabian tan hp pic.twitter.com/BpLGAVK47J — Quevin (@q_quevin) August 3, 2021

Nos robaron el oro, nos robaron el gol de yepes, nos robaron las elecciones presidenciales y ahora el robo de Yuberjen Martinez pic.twitter.com/B7DsyxhUWR — El Maestro 👓🎓 (@EduartDd) August 3, 2021

Martínez fue mucho más certero que su rival. Sin embargo, el colombiano solo fue reconocido como ganador por los jueces en el primer round.

Resumen de el robo a Yuberjen Martínez pic.twitter.com/vnemxyidcW — Juanpis (@Juanpis87278307) August 3, 2021

Pero que pelea estaban viendo esos jueces? Robaron a Yuberjen Martínez. pic.twitter.com/3Tq6oaLdjr — Jessica (@jessicamedinab) August 3, 2021

(Le puede interesar: En silla de ruedas: así quedó el japonés tras pelea con Yuberjen).

El japonés que en el robo olímpico le "ganó" a Yuberjén!! pic.twitter.com/KN2iuSbRAj — 𝓓𝓲𝓪𝓷𝓪 𝓒𝓪𝓻𝓸𝓵𝓲𝓷𝓪 🇨🇴✊🏻!! (@Dicarop_) August 3, 2021

Ryomei Tanaka después de "ganarle" a Yuberjen Martínez pic.twitter.com/ZAwDzX0iC1 — George Michael (@GMDLHM) August 3, 2021

Con la derrota de Martínez, se ratificó la desilusión: ningún boxeador colombiano obtuvo medalla en los Juegos de Tokio 2020.

#Tokyo2020 Se filtran las tarjetas de los jurados de la pelea entre Yuberjén Martínez y Ryomei Tanaka. #ladrones #Robo pic.twitter.com/HBNn7CRDgf — Deybi León (@dleondeportes) August 3, 2021

Los Simpsons lo hicieron de nuevo:



Predijeron el descarado robo de los jueces a Yuberjen Martinez en los 48 kg, frente a Ryomei Tanaka de Japón.#JuegosOlimpicos #Tokyo2020 #Boxing pic.twitter.com/XiSyfonyTK — Karaleja (@tropidark) August 3, 2021

Estoy cotizando los vuelos a Japón para ir a encadenarme a un poste en los alrededores del estadio olímpico hasta que arreglen esa decisión de Yuberjen Martinez. Que robo! que atraco! pic.twitter.com/BZ3FVvEpil — César Olse (@cesarolse) August 3, 2021

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO