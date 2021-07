Valentina Acosta tendría que ocultar sus tatuajes en los Olímpicos

Valentina Acosta, la primera deportista colombiana en actuar esta noche en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, denunció en sus redes sociales que para participar tendría que tapar los tatuajes que tiene en su cuerpo, principalmente en sus brazos.



Acosta, que verá acción a las 7 p. m., contó que esperaba una determinación de la organización, debido a que los tatuajes, a los que les tomaron fotos, cubren la mayor parte de sus brazos.



"El problema es que pueden ser un mensaje político. No son los japoneses, es la organización. No es algo cultural, según ellos el optimismo es un mensaje político. Igual le tomaron foto a los demás tatuajes", contó Acosta sobre el principal tatuaje por el cual fue increpada, el cual dice optimismo en inglés.



Hasta el momento, no existe información oficial sobre si esto sería un impedimento para competir y la atleta tampoco ha comunicado información adicional.



