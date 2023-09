Colombia no puede perder los Panamericanos del 2027 (área técnica)

Los Juegos Panamericanos del 2027 que fueron otorgados a Barranquilla siguen en vilo. Dependen de la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, quien finalmente tomará la decisión de si hacerlos o no.

Se afirma extraoficialmente que el Gobierno daría el sí bajo la nueva condición de hacer los Juegos como parte de una iniciativa “de unión de la costa Atlántica, de la costa Caribe colombiana”, para que no sean en Barraquilla como única sede, y se amplíen a Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Montería.

('Explota' escándalo en el Jumbo Visma: 'El equipo odia a Remco Evenepoel')(Luis Díaz lo tiene claro en Liverpool: la llamativa promesa que le hizo a los hinchas)

Sería inaudito

La idea tiene su lógica, pero no parece práctica ni viable: miren nada más, a escala, lo que pasa con los Juegos Nacionales, que desde hace años se realizan en varias sedes y con mil problemas.



Hoy hay incertidumbre para que Armenia, Pereira y Manizales cumplan con el cronograma de construcción y adecuación de escenarios las próximas justas, que se deben inaugurar el 11 de noviembre.

Facebook Twitter Linkedin

Una delegación visitó los escenarios deportivos de la ciudad. Foto: EL TIEMPO y Prensa Alcaldía



Y si el presidente Petro impone su idea, pues manos a la obra: Juegos en la costa Caribe. Y si no la impone, pues hay que hacer los Juegos en Barranquilla... ¡Pero Colombia no puede perder la sede de los Panamericanos 2027! ¡No es posible!



Hay que hacerlos por desarrollo deportivo, pues conseguir la sede ya es todo un título, y para cumplir con la palabra dada y la documentación firmada como país.



El próximo 29 de octubre se cumple el plazo que Panam Sports le dio para pagar todos los dineros atrasados y garantizar la realización, de lo contrario quitan la sede.



“En caso de no dar cabal cumplimiento, de acuerdo al mencionado contrato, Panam Sports, sin previo aviso, da por terminado el contrato con la ciudad sede y la organización de los Juegos”, dice la entidad.

Duro golpe para el país



De por sí, el solo incumplimiento actual es insólito y es increíble que Colombia vaya a perder el certamen deportivo más importante del continente. La decisión afirmativa debió tomarse hace mucho rato.



Renunciar a los Juegos sería otro duro golpe para el deporte de Colombia. Perder los Panamericanos sería, después de no hacer el Mundial de fútbol de 1986, lo más grave que le pasaría al país deportivo. Ni siquiera se compara con haber perdido la media sede de la Copa América 2021.



Los Panamericanos son los Juegos más importantes del continente después de los Olímpicos. No es una competencia intercolegial. Ser la sede es un compromiso serio y no es justo que a esta altura del año todavía haya mucha incertidumbre.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, durante la reunión sostenida en Bogotá. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

Los últimos torneos importantes en Colombia fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe Cartagena 2006 y Barranquilla 2018.



Cali fue sede de los Panamericanos en 1971 y hoy, 52 años después, el país esta a punto de perder la sede. Decir no, sea cual sea el motivo, sería inaudito e imperdonable para el deporte nacional.



('El cantante del gol' se disculpa por el garrafal error en el juego Junior vs Tolima)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel