Hernández y Orobio, por el oro en los Panamericanos juveniles

La primera edición de los Juegos Panamericanos Juveniles será inaugurada este jueves en Cali y con la participación de unos 3.500 deportistas entre los 14 y 22 años, que competirán en 39 disciplinas.

Estas justas tendrán como sedes alternas a Buga, Yumbo, Calima-Darién, Jamundí, Palmira y Barranquilla.

Pedalazos y puños de oro



Le puede interesar: (Boxeadora Jenny Arias recibió la casa prometida)



Los Juegos tienen como objetivo que no se pierdan varias figuras que van a los Juegos Olímpicos Juveniles, pero que no tienen competencia hasta los Olímpicos de mayores.



Colombia tendrá la difícil misión de defender la localía y para ello ha llevado 379 atletas, entre los que se destacan la ciclista Lina Hernández y el boxeador Jhon Orobio; este último será el abanderado de la delegación, al lado de la vallista Valeria Cabezas.

Hernández es una de las ciclistas que tendrá la responsabilidad de luchar por varias medallas de oro y tiene opción de ganar la prueba del ómnium, integrar el grupo en la persecución por equipos y obtener el oro en la contrarreloj individual.



“Tenemos mucha opción de ganar y experiencia. El recorrido de la ruta se nos ajusta, termina en La Habana, que se hace en la Vuelta al valle, una subida de mucha potencia. La crono es plana, y son 16 km, nos favorece, soy la campeona panamericana Sub-23 y en élite fue segunda. Y en la pista tenemos un equipo fuerte”, le dijo Hernández a EL TIEMPO.



Ya tiene experiencia, pues ha tomado parte en Juegos del ciclo olímpico, como en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019. Hernández comenzó en el patinaje y se pasó al ciclismo.

Facebook Twitter Linkedin

Jhon Orobio. Foto: Prensa COC



Orobio, por su parte, viene de ganar la medalla de bronce en la categoría de los 60 kilos del boxeo, en el Mundial juvenil de Polonia y esta vez hará parte de la delegación en la competencia de los 57 kilos.



“La meta es ser campeón panamericano. Ya conozco a los rivales, me he estado preparando mental y físicamente para llegar a las finales. He estado analizando lo que he fallado para cambiar”, señaló Orobio, quien nació el 21 de junio de 2003 en La Tola, vereda que pertenece al municipio de El Charco y quien es entrenado por Diego Veira. Los Juegos terminarán el próximo 5 de diciembre.



Le puede interesar: (Luto: fallece gloria del ciclismo colombiano)



Lisandro Rengifo

Redacto de EL TIEMPO

@lisandroabel

--