Esto dijo Caterine Ibargüen sobre su derrota en Mónaco

La atleta colombiana Caterine Ibargüen perdió en la competencia del salto triple de la Liga de Diamante de Mónaco, pero sacó buenas conclusiones sobre su actuación.

“Es la primera vez que compito en una pistada montada y lo disfruté. Quizás para la parte técnica mía no es muy favorable”, señaló Ibargüen.



Su mejor registro fue 14 metros 33 centímetros, en el tercer intento, mientras que la venezolana Yulimar Rojas se impuso con 14 metros 98 centímetros.



Ibargüen no se sintió bien. No fue su mejor actuación, pues nunca superó los 14 metros 33 centímetros. Fue la primera derrota de la atleta nacional luego de once victorrias.



“Por eso esto me dejó muchas enseñanzas para aprender, por si me toca de nuevo saltar así y lo pueda hacer mejor. Ahora voy a representar a mi país en los Juegos Panamericanos", agregó a Win Sports.



Ibargüen no se sintió cómoda. La organización de la Liga de Diamante ideó una manera distinta de presentar la competencia, la única de la reunión en Mónaco que se llevó a cabo el jueves, pues el resto se hará el viernes.



La pista fue acomodaba, no estaba en un estadio, por lo que fue difícil para la colombiana, que volverá a saltar el próximo 24 de agosto en Zúrich, Suiza.



Deportes