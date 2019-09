El peso que se quitó de encima Leidy Solís

Leidy Solís solo ha participado en dos Juegos Olímpicos: en Pekín 2008 logró la plata 9 años después y en Río de Janeiro 2016 el bronce se le peló por dos kilos, pero hoy, con los dos oros que obtuvo en el Mundial de pesas de Tailandia, en envión y total, la vallecaucana vuelve a tomar alas con miras a los Olímpicos de Tokio 2020.

No tuvo la oportunidad de pelear el podio en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, porque estaba embarazada. Hoy, con Matías, su hijo, como el principal motor, está enfocada en conseguir en la plataforma una medalla y no en el escritorio.



La colombiana había sido cuarta en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, pero después de 9 años se le concedió la medalla de plata al ser descalificadas por dopaje, la China Chunhong Liu (medalla de oro) y la ucraniana Natalia Davidova (medalla de bronce), ascendiendo así a la segunda posición de los 69 kilos.



Y en el 2016, Solís quedó de cuarta en los 69 kilos, tras los 255 kilos que levantó en la sumatoria de la competencia, mientras que el bronce quedó en poder de Sara Ahmed, que alzó 255 kilos.



Este ciclo olímpico para ella ha sido de altibajos. Logró los tres oros en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, no estuvo en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, porque fue suspendida por no reportar el paradero para los controles al dopaje aleatorios.



“Durante ese tiempo entrené mejor con el fin de llegar bien a Barranquilla. Tal vez los Juegos Suramericanos estaban muy encima de la competencia en Barranquilla y eso me sirvió para no ir a las carreras. Mis compañeros tuvieron que estar en dos competencias en un corto plazo y el desgaste es mucho mayor, eso no lo viví yo”, precisó en Barranquilla.



Volvió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en el 2018, alcanzó la plata en arranque y oro en envión. Una “falla técnica”, como ella mismo lo dijo, le impidió ganarle el primer movimiento a la mexicana Aremi Fuentes.



Esos fueron los antecedentes con los que llegó a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, este año, pero no pudo conseguir su meta. El cambio de categoría obligado le pasó factura y solo logró la cuarta casilla en los 76 kilos y se enfiló para el Mundial, en el que le esperaba la competencia en 81 kilos.



Y ganó dos oros: en envión con 142 kilos y en total con 247 kilos, luego de haber quedado de novena en arranque con 105 kilos.



Hace un año, en el Mundial, Solís fue bronce en envión de los 76 kilos, pero no veía claro el panorama.



Hoy, con lo que logró en Tailandia, la pesista de 29 años recuperó la confianza y va a Tokio 2020 a ganar una medalla levantando la palanqueta y no por la descalificación de sus rivales.



Deportes