La colombiana Laura Gómez tiene un primer amor, el patinaje de velocidad sobre ruedas. Pero cuando ese primer amor te falla, aparece un plan B, el hielo, que le va a permitir en Pekín-2022 disputar sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, después de Pyeongchang-2018.

En ambas ocasiones, ha conseguido ser olímpica en hielo después de no haber podido ser seleccionada en ruedas.



"Al patinaje de velocidad sobre hielo llegué en 2017, cuando me quedé fuera de la selección colombiana de ruedas. Estar fuera fue muy difícil para mí. Pensé que como venía de la rutina de las ruedas, podía probar al hielo por seis meses. Nunca lo había pensado, pero logré clasificar hace cuatro años a los Juegos en Corea del Sur", explica la patinadora a la AFP.



"En 2021, era el Mundial de ruedas en Colombia, que era el anhelo que yo tenía. Pero el plan B era el hielo. Me volví a quedar fuera de la selección de ruedas y el plan B se convirtió en plan A, con lo he logrado llegar a mis segundas justas olímpicas representando a Colombia", añade.

Se quedó sin final



Laura Gómez estuvo en tres Mundiales sobre ruedas antes de los Juegos de Pyeongchang-2018, pero después volvió a las ruedas.



La patinadora entró a la pista el sábado en la madrugada de Colombia en las justas de Pekín 2022 y en la semifinal uno logró la casilla 11, quedando por fuera de la instancia final.



