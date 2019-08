Versiones encontradas sobre la lesión de Caterine Ibargüen

La situación de Caterine Ibargüen en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, no es tan clara como parece. Si bien se confirmó que no estuvo bien de salud, que la fascitis plantar que padece no la dejó obtener un buen resultado en el salto largo, pues son contradictorias las declaraciones de ella y las de su entrenador, Ubaldo Duany, que no dejan tranquilidad en el ambiente.

En principio, Ibargüen dijo que hablaría con los médicos para tomar la decisión de competir en el salto triple el próximo viernes, pero según su técnico esa decisión ya se había tomado.



“La próxima prueba peligra por completo. Vamos a ver qué dicen los médicos. Primeros voy a ver qué dicen a ver. Tengo la disposición”, señaló Ibargüen en la zona mixta de prensa.

Mientras eso sucedía, Duanny entregó declaraciones en otra parte del estadio, y en ellas ratificó que no hacer el salto triple estaba decidido desde hace dos semanas.



“Nosotros hemos venido presentando una dificultad de fascitis plantar y algunas otras molestias. Las hemos venido manejando con las cargas de trabajo. Entendemos que este era un compromiso importante para nosotros y para Colombia. Decidimos venir a aquí a hacer el salto de longitud. Ella se encontraba de buen ánimo. Decidimos que el salto de longitud es de menos impacto que el salto triple”, señaló el DT.

Y agregó: “Ya nosotros habíamos decidido hace dos semanas porque habíamos cambiado todos los acentos de trabajo. No habíamos podido trabajar esos medios dentro de su plan de entrenamiento y habíamos decidido que no íbamos a estar en el salto triple”.



En la delegación colombiana nunca se manejó la información de que Ibargüen no haría el salto triple.



Se contaba con la participación de la mejor atleta del 2018 del mundo en ambas competencias y con posibilidades de ganar medalla de oro, pero a la postre eso no sucedió.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

@lisandroabel