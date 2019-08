Delegación de Colombia no sabía que Caterine no iba al salto triple

Colombia no asimila todavía el golpe del retiro de su máxima estrella, la atleta Caterine Ibargüen, de los Juegos Panamericanos de Lima (Perú). Ibargüen llegó a estas justas con el objetivo de pelear dos medallas de oro, en el salto largo y el salto triple, pero una fascitis plantar la sacó de la competencia. La forma como pasó todo deja a las claras que fue contradictoria la decisión.

Ella, en la zona mixta, dijo que el salto triple peligraba y que esperaba hablar con los médicos para tomar una decisión. Minutos más tarde, su entrenador, Ubaldo Duany, aseguró que hacía dos semanas que se había tomado la decisión de no estar en el salto triple.



“Hemos venido presentando una dificultad de fascitis plantar. Decidimos venir aquí a hacer el salto de longitud. Ya nosotros habíamos decidido hace dos semanas porque habíamos cambiado todos los acentos de trabajo”, precisó Duany.



La delegación colombiana sabía que Ibargüen venía lesionada y que la actuación en el salto triple dependía de cómo se sintiera en el largo. En ningún momento supieron que ya habían decidido no estar en la final. Esto dijo al respecto el jefe de misión de Colombia, Rafael Lloreda:

“Los médicos de Colombia estaban al tanto del tema, pero ella debía primero probarse en el largo. Si se sentía mal, la mejor opción era que no saltara en el triple. “El único que sabe si está en condiciones es el atleta, y nosotros no le exigimos a nadie que compita si no está en condiciones”, aseguró Baltazar Medina, presidente del COC, a EL TIEMPO.



Una vez Caterine Ibargüen quedó de quinta en el salto largo se tomó la determinación de que no hiciera el triple y viajara ayer a Colombia para comenzar un tratamiento con miras a su competencia en la Liga de Diamante y en el Mundial de Doha en septiembre.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima, Perú

@LisandroAbel