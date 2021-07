Juegos Olímpicos de Tokio 2020: los más extraños de la historia

A horas del ardo de la llama olímpica en el Estadio Nacional de Tokio, parece que la primera medalla de oro —¿o de cobre?— de los Juegos tendrá que ser para el Comité Organizador.



Y es que, desde que la pandemia del coronavirus irrumpió, la realización de las justas se ha visto muy comprometida por diversas particularidades.



Tantas que, a pesar de aparentar una falsa normalidad manteniendo el nombre original de los Juegos Olímpicos Tokio ‘2020’, la gran cita del deporte mundial ya se perfila como la más extraña de la historia.



Aquí le contamos las principales singularidades que hacen que los JJOO de este año sean un certamen a pesar de sí mismo.

La amenaza latente del covid-19

Facebook Twitter Linkedin

Tokio-2020, "inflexible" sobre su celebración en 2021 Foto: EFE

Desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el mundo, todo el cronograma del deporte cambió.



En el caso de los Juegos Olímpicos, aunque se intentó prolongar su aplazamiento hasta el último momento, la emergencia sanitaria no dio más tregua y forzó lo inevitable.



Sin embargo, un año después de la postergación de la fecha inicial, el panorama no es muy alentador.

(Siga leyendo:Juegos Olímpicos: se presentan casos positivos de covid-19).

Récord de contagios

Facebook Twitter Linkedin

Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de Tokio 2020. Foto: EFE

En Tokio, la sede oficial de los Juegos, el pasado jueves 15 de julio se presentó el mayor número de contagios de los últimos seis meses.



A pesar de que el 12 de julio se decretó el cuarto estado de emergencia sanitaria en Japón, la capital nipona empezó a reportar más de mil casos diarios por covid-19.



La variante Delta y el bajo ritmo de vacunación se perfilan como los grandes responsables de este preocupante repunte.



Hasta la fecha, según cifras oficiales, tan solo el 20,4 por ciento de los más de 120 millones de habitantes del ‘país del sol naciente’ han completado su esquema de vacunación.



(Le puede interesar: Las mascotas más recordadas de los anteriores Juegos Olímpicos)

Rechazo de los japoneses

Facebook Twitter Linkedin

A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos, millones de japoneses rechazan su realización. Foto: EFE

Todo este panorama ha provocado el rechazo de gran parte de los ciudadanos japoneses que han salido a manifestarse en contra la realización de los Juegos Olímpicos.



Según los resultados del último sondeo hecho por el diario local ‘Yomiuri Shimbum’, al menos el 48 por ciento de los japoneses prefiere que se cancelen las justas.



De hecho, tras la publicación de la encuesta y los altos índices de contagio, se volvieron a presentar algunas protestas contra la organización del torneo en Tokio.

(Le puede interesar: María Camila Osorio representará a Colombia en los Juegos Olímpicos).

Atleta 'desaparecido'

Facebook Twitter Linkedin

Julius Ssekitoleko desapareció en Tokio luego de que no se presentara a una prueba rutinaria de covid-19. Foto: @juliusssekitoleko

A pesar de que los deportistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se encuentran aislados en una ‘burbuja sanitaria’, el fantasma del contagio está vivo en el certamen.



En días pasados se conoció que en el hotel donde se hospeda gran parte de la delegación de Brasil hubo un brote de contagio que afectó a más de siete empleados.



A contadas horas de la inauguración de los Juegos, la cifra de casos de covid-19 relacionados asciende a 106.



Y como si fuese poco, el viernes 16 de julio el mundo se despertó con la noticia de que Julius Ssekitoleko, un pesista de Uganda, desapareció en Tokio desde el 9 de julio luego de que no se presentara a una prueba rutinaria de covid-19.



El atleta fue encontrado por la policía japonesa después de 15 días a más de 170 kilómetros de su lugar de concentración.



Innegablemente, su situación dejó en evidencia cierta irregularidad de protocolo en las justas.

Sin público

Facebook Twitter Linkedin

Las personas serán 'reemplazadas' por robots en las gradas. Foto: Twitter: @SoftBank_Group.

Aunque se han estipulado medidas de bioseguridad estrictas, el incremento repentino de casos confirmó hace unos días lo que propios y ajenos sospechaban desde hace meses: los Juegos Olímpicos no tendrán público.



La búsqueda de gradas ‘con vida’ fue, quizá, uno de los motivos por los cuales se aplazaron los Juegos. Aún así, no se logró.



A pesar de las normas de sanidad exigidas por los organizadores, varios expertos médicos han señalado su temor en medios locales de que los protocolos sanitarios no sean suficientes para evitar la propagación del virus en el país asiático.

(Siga leyendo: Este es el público robótico que tendrán los Olímpicos de Tokio).

El complicado dilema sexual

Facebook Twitter Linkedin

Tokio 2020 Foto: Efe

El sexo empezó a ser noticia en los Juegos Olímpicos de Tokio desde que, en febrero de 2020, el entonces presidente del Comite Organizador tuviera que renunciar tras proferir comentarios misóginos en contra de las mujeres durante una reunión con más funcionarios.



Desde entonces, el componente sexual ha sido prácticamente ‘un deporte más’ por regular para la organización del certamen global.

Las estrategias ‘antisexo’

Facebook Twitter Linkedin

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 repartirá alrededor de 160.000 preservativos para los deportistas al finalizar las justas. Foto: CIMAHUB

En estos días fueron noticia las imágenes de las particulares camas en las que dormirán los deportistas olímpicos.



A base de materiales reciclables y con tamaño apto para una sola persona, los singulares lechos de descanso de la Villa Olímpica tienen como objetivo que los deportistas eviten ‘cualquier contacto físico innecesario’.



En esa misma sintonía, los organizadores de los Juegos Olímpicos decidieron interrumpir una tradición que ha acompañado a las justas por más de treinta años: la entrega oficial de condones.



Desde los Juegos de Séul 1988, el propio Comité Organizador suele repartir preservativos entre los deportistas para garantizar y promover el sexo seguro.



Sin embargo, dada la emergencia sanitaria actual, se espera que la entrega de cerca de 160.000 condones se haga a medida que los deportistas terminen su participación.

(Le puede interesar: Sin alcohol ni vítores, espectadores de los Juegos, sin fiesta).



La primera deportista olímpica transgénero

Facebook Twitter Linkedin

La mujer tiene actualmente 43 años. Foto: Twitter: @CModeci

Por primera vez en los más de 100 años de historia de los Juegos Olímpicos modernos, la competición contará con una deportista transgénero.



Laurel Hubbard, pesista de Nueva Zelanda, de 43 años, pasará a los libros como la atleta que abrió el camino para la inclusión de transexuales en las justas deportivas mundiales.



Hubbard, quien hasta hace nueve años era conocida como Gavin Hubbard, solía participar como hombre en los distintos certámenes de levantamiento de pesas.



Pero a partir de 2012 lo ha hecho como mujer e, incluso, ha cosechado grandes triunfos en su disciplina.



El más reciente se dio en 2017, durante el Campeonato Mundial de Halterofilia hecho en Estados Unidos, cuando Hubbard se alzó con la medalla de plata de su categoría.



Este año espera lograr una actuación destacada en sus primeros Juegos Olímpicos desde que cambió de sexo.

Rusia: sin nombre, bandera ni himno

Facebook Twitter Linkedin

El Comité Olímpico Ruso ha estado involucrado en varios escándalos de dopaje de sus deportistas. Foto: EFE

No se sorprenda si este año no ve en los medalleros ni la bandera ni el nombre de Rusia.



Después de que se dieran a conocer decenas de casos de dopaje en deportistas rusos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, por una sistemática instrucción institucional, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) estableció una sanción severa para la participación de la Federación Rusa en estos Olímpicos.



En la competición, la delegación de Rusia no podrá llevar el nombre de su país y deberá figurar como ROC (Comité Olímpico Ruso, en español) en las tablas de clasificación.



Además, los deportistas no podrán portar ni el escudo ni la bandera distintiva de Rusia en sus uniformes.



El TAS, además, determinó que los atletas rusos no podrán escuchar ni cantar su tradicional himno en las justas.En su lugar, según dio a conocer el Comité Olímpico del país euroasiático, sonará el concierto para piano número 1 del histórico compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski.

(Lea más: Polémica por posible presencia de pesista transgénero en Tokio).

Grandes ausentes

Facebook Twitter Linkedin

Neymar, jugador de Brasil, se perderá los JJOO de Tokio 2020. Foto: Mauro Pimentel. AFP

Con el anuncio de que el tenista Roger Federer no participará de los Juegos de Tokio debido a problemas en su rodilla derecha, se sigue alargando la lista de destacados deportistas que no participarán de las justas.



En el tenis, además de la ausencia del suizo, no estarán el español Rafael Nadal, por molestias que arrastra de tiempo atrás, ni el austríaco Dominic Thiem, número 5 del ranking ATP, por tampoco sentirse en condiciones para jugar.



A los mencionados se les suman en la rama femenina los nombres de Bianca Andreescu, número 5 de la WTA, y Viktoria Azarenka, número 14, por motivos relacionados con la pandemia del coronavirus.



En el resto de deportes, los nombres de Egan Bernal, campeón vigente del Giro de Italia, Neymar, campeón olímpico en los Juegos de 2016, se presentan como otros de los grandes rostros que no harán parte de esta polémica, aunque recordada, cita deportiva.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO