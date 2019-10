¿Tiene opciones reales de ganar el colombiano Zambrano en el Mundial?

El atleta colombiano Anthony Zambrano estará, este viernes, en la final de los 400 metros lisos del Mundial de Doha, Catar, en un sueño hecho realidad para el deportista nacido hace 21 años en Maicao, Guajira.

Zambrano llegó a esta instancia, tras ser segundo en la serie semifinal, pero ¿cuáles son las reales opciones de ganar?



1. Lo hecho por el atleta es sensacional. No solo haber llegado a la final de su prueba, sino batir la marca nacional (44,55 segundos), es, para él, sus cartas de presentación en el Mundial. Zambrano se debe dar por bien servido con lo que ha conseguido en Catar.



2. Una lotería. Si bien en las finales todo puede pasar, Zambrano tiene la difícil misión de ir por una medalla. Tal vez se le pida mucho, pues con lo que ha hecho ‘pagó el tiquete’. Los 400 metros es una de las competencias más complicadas en el atletismo.



3. Tiene rivales bien difíciles, con más experiencia, grandes campeones, con registros mejores que él. Zambrano, con el 44,55 segundos con el que llega a la final, está en la sexta casilla de los ocho finalistas, y superar a los cinco primeros será complicado. Con el primero, Steven Gardiner, plata hace dos años en la competencia y gran favorito para este viernes, tiene una diferencia de 33 centésimas, eso es mucho tiempo en una prueba de velocidad.



4. No son altas las opciones de ganar una medalla, de entrar en el podio, pero como él mismo dijo: “En esa final me voy a hacer matar”. Y sí, con lo hecho ha cumplido con el presupuesto que tenía y con 21 años, seguro, es un atleta que tiene futuro. ¿Ganar?, claro, es una opción, pero muy remota.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO