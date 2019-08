Colombia, dos días para ganar 10 oros en los Juegos Panamericanos

Colombia sigue su lucha en Lima (Perú), busca lograr el objetivo de superar las 27 medallas de oro que se consiguieron hace cuatro años en los Juegos Panamericanos; y aunque la situación no es fácil, se sigue confiando en lo que falta, en la recta final de las justas.

Si bien se han perdido metales dorados en tenis, boxeo, squash, pesas y atletismo, la delegación es optimista, aunque el camino cada vez se acorta más.



Hay 18 oros ganados y se necesitan 10 para superar la meta. Será difícil, por lo que hay, pero se debe competir.



Faltan tres días claves, de los cuales dos son bien importantes: este viernes y sábado. El patinaje de carreras tiene seis medallas en la mesa, las cuentas de obtener cuatro eran normales, pero como está el tema, pues lograr cinco o el ciento por ciento sería lo ideal.



BMX entra en acción. Mariana Pajón es la carta. La doble medallista olímpica está lista y animada luego de llegar a la final del Mundial. “Me perdí dos Juegos y me dolió mucho no haber estado en competencia por la salud. Verlos en la TV no es lo mismo, y estar acá con la delegación es un orgullo inmenso”, le dijo Pajón a EL TIEMPO.



Los Panamericanos le traen buenos recuerdos. Fue oro en Guadalajara 2011 y hace cuatro años en Toronto (Canadá) ganó la prueba contrarreloj, que ya no se disputa.

“La pista es buena. Hicieron un gran esfuerzo. Perú la necesitaba. Luego de los Juegos deben conservarla. Me adapté fácil a ella”, agregó.



En Lima solo se disputará la segunda, ya no cuenta el tema del reloj. En hombres, pues Daniel Arboleda y Carlos Ramírez pueden dar la sorpresa. Siempre el patinaje recibe mucha presión en un ciclo olímpico. Y en Lima, nada cambia. En esta necesidad de oro, este deporte tiene seis en disputa. Hoy (viernes) habrá dos finales y mañana, cuatro.



“Somos optimistas. Hemos sido muy profesionales en nuestros entrenamientos. Sabemos que debemos responder a esa confianza que nos dan”, declaró Johana Viveros.



Tiro con arco tendrá finales y acá la idea de Sara López es ganar dos oros: uno en individual y otro en dobles mixtos del compuesto. Eso será este sábado.



“Son mis primeros Juegos Panamericanos y sé del interés que hay en que se ganen oros. El compuesto se inaugura en las justas y la idea es ganar en individual y en equipos mixtos”, señaló López.



Y ese mismo día, Yuri Alvear estará en los 70 kilos del judo. El fútbol femenino es otra opción grande, la final será hoy contra Argentina.



Así las cosas, se depende de los oros sorpresas, esos que aparecen cuando nadie los tiene en las cuentas, y ahí están deportes que como el karate, la lucha o el golf entrarán en competencia y se dependerá de ellos para conseguir la meta. La posta larga en el atletismo, 4x400, de los hombres, tiene opción. A Colombia se le acaba el camino en Lima para lograr el objetivo.



LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel