Las cinco conclusiones de Colombia en el Mundial de Atletismo

La delegación colombiana terminó la participación en el Mundial de Atletismo de Doha, Catar, con un saldo de dos medallas: una de plata, de Anthony Zambrano en los 400 m, y el bronce de Caterine Ibargüen, en el salto triple. Las conclusiones.

1. Ha sido histórico. Ha sido la mejor actuación de una Selección Colombia en esta clase de certámenes. Y lo ha sido no solo por el número de metales, también por las marcas impuestas y todo con miras a los Juegos Olímpicos del 2020.



La plata de Zambrano, el bronce de Ibargüen fueron los mejores resultados y serán cartas para los próximos eventos: Liga de Diamante y Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La pista larga de varones, 4x400, se metió por primera vez a una final y allí fue cuarta. Además, bajó la marca nacional en dos ocasiones.



2. Anthony Zambrano, el velocista esperado. Confirmó que es el hombre rápido que por años ha esperado el atletismo colombiano. El país se ha destacado por haber tenido buenos marchistas, por contar con ellos en la actualidad. Se tuvo un buen fondo en pruebas de calle, pero velocistas que den medallas en certámenes tan grandes como un Mundial, nunca.



Zambrano plata en los 400 m y cuarto en el relevo 4x400. En la primera competencia rompió dos veces el récord nacional y lo dejó en 44.15 segundos, que también es registro suramericano, el que estaba vigente desde hace 20 años.

Anthony Zambrano, atleta colombiano. Foto: EFE



Además, en la clasificación del relevo largo también integró el equipo que rompió el registro nacional con 3 minutos 01 segundo 06 centésimas.

3. La lucha de Caterine Ibargüen. La fascitis plantar no la he dejado en paz. Ha dejado de competir y no ha podido entrenar como ella y el DT, Ubaldo Duany, han querido. Llegó a la final del salto triple en busca de un podio y lo consiguió, pero fue bien difícil, tal vez la medalla más complicada que ha logrado en los últimos años.

No es un secreto para nadie que me he estado recuperado de una lesión importante. Quería simplemente disfrutar de la final y poder alcanzar el podio FACEBOOK

Ibargüen clasificó de octava a la última serie de tres saltos de la final, sus registros no habían sido los mejores, pero en el quinto bronco saltó 14,73 m, y con eso ajustó un bronce luchado y que le da alas.



Se convirtió en la primera atleta colombiana en ganar cinco medallas en esta clase de certámenes, tras los bronces del 2011 y 2019, la plata del 2017 y los oros de los Mundiales del 2013 y 2015.

Caterine Ibargüen ya luce el bronce que ganó en el Mundial de Atletismo 2019. Foto: Reuters



4. Un relevo consolidado. Por primera vez en la historia del atletismo colombiano un relevo largo, al que llaman al 4x400, se clasificó a una final contando damas y varones.



Esta vez Anthony Zambrano, Jhon Solís, Diego Palomeque y Jhon Perlaza hicieron fiestas. Clasificación a la final con el segundo lugar en su serie con tiempo de 3 minutos 01 segundo 06 centésimas, nueva marca nacional. Y en la final terminaron en la cuarta casilla, con guarismo de 2 minutos 59 segundos 50 centésimas, marca nacional, nuevo registro local.

El relevo 4x400 de Colombia en la final del Mundial de Atletismo: de izq. a der., Jhon Perlaza, Anthony Zambrano, Jhon Solís y Diego Palomeque. Foto: Reuters



Esa cuarteta venía de ganar el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, competencia en la que el mundo abrió los ojos y miró hacia el relevo colombiano, que en Tokio 2020 puede dar un buen resultado.



5. La confianza de Sandra Lorena. Con la fractura de clavícula de Éider Arévalo, quien no defendió el título de los 20 km de la marcha del 2017, la responsabilidad de esta modalidad recayó en Arenas, que en Londres fue quinta. Arenas venía de ser oro en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, y este Mundial era una prueba para ella.



Siempre se mantuvo en el lote de punta, hasta que a falta de 5 km para el final se despegó, no aguantó más, todo, por un problema que la quejó en la cadera en el último tiempo.

Sandra Arenas logró la primera medalla de oro en Marcha para Colombia en unos Juegos Panamericanos. Foto: AFP



El quinto puesto de la colombiana dice que, a pesar de no haber entrenado mejor y con buenas condiciones, el camino que le queda a Tokio es limpio para recuperarse y hacer una buena carrera en el 2020.





Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel

