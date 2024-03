La encrucijada del deporte colombiano antes de los Juegos Olímpicos: análisis

El deporte colombiano está en una encrucijada. La inestabilidad tras los reiterados cambios en el Ministerio del Deporte ha desatado una crisis de la que se busca salir lo más pronto posible, a 5 meses de los Juegos Olímpicos.

Desde que se posesionó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el Ministerio del Deporte ha tenido tres ministras.

Después de un año, siete meses y siete días, no se ha logrado que una jefa de cartera cumpla a cabalidad su trabajo con continuidad.

Han pasado por el cargo la medallista de oro olímpica en Sídney 2000, María Isabel

Grandes errores

Urrutia, quien fue declarada “insubsistente” por el mismo Presidente, “por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la Nación”.

Urrutia libró una batalla contra el Comité Olímpico Colombiano (COC), que era el ente

encargado de canalizar los recursos venidos de Mindeporte hacia las federaciones.

La exdeportista impuso su idea de entregarles a las federaciones directamente el dinero anual para solventar los gastos de cada entidad, dejando a un lado al COC, lo que ha perjudicado el agilizar el trámite para contratación de los técnicos, preparación y participación de los atletas en los eventos.

Luego, se nombró a Astrid Rodríguez, una académica a quien le costó el puesto la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos del 2027.

Rodríguez fue a Santiago de Chile a pedir una prolongación del plazo para cancelar 8 millones de dólares que pedía la empresa dueña de los derechos de las justas, Panam Sports, y lo logró.

Los delegados del país se comprometieron a pagar ese dinero en dos contados: 4 millones antes del 31 de diciembre de 2023 y el restante antes de finalizar el mes de enero de 2024, pero no se cumplió, por lo que la sede se perdió.

Rodríguez presentó renuncia a su cargo el pasado 15 de febrero, y el 5 de marzo de este año ante el presidente Petro se posesionó Luz Cristina López, quien es la nueva ministra del Deporte. Ese día el primer mandatario declaró que el Ministerio no había avanzado y que era una pérdida de tiempo.

López, en su primera intervención, no hizo alusión al tema. Ya, incluso, varios actores del Gobierno advierten que la polarización que se vive en el país llegó al deporte.

París a contrarreloj

La no continuidad de los programas en Mindeporte ha dado al traste con el buen funcionamiento de la entidad. El próximo 26 de julio se inaugurarán los Juegos Olímpicos de París, y las Federaciones no cuentan con los recursos para la participación en los eventos clasificatorios.

Varios de los deportistas que ya cuentan con el cupo no tienen delineado el programa de preparación para su participación en París.

“Las demoras en el tema de la contratación han perjudicado al deporte colombiano. Estamos a cuatro meses de los Olímpicos y todavía hay deportistas que buscan su cupo, pero algunas federaciones están paradas”, le dijo a EL TIEMPO Ciro Solano, presidente del COC.

Un dirigente con experiencia ha sido Baltazar Medina, quien estuvo al frente del COC entre el 3 de marzo de 2009 y el 10 de marzo de 2021, y fue tajante en decir que lo cambios de ministros han perjudicado mucho.

“Cada siete meses un ministro no es garantía de que todo esté bien. Se paran los procesos, se cambia todo, se vuelve a arrancar casi que de cero. Eso para el plan nacional del deporte resta, no suma”, precisó Medina.

Para Félix Marrugo, presidente de la Federación Colombiana de Atletismo, es urgente solucionar lo del dinero.

“Si no hay a mediados de este mes un nuevo contrato, podría ser una debacle. Pesas, atletismo, boxeo, ciclismo sin recursos de preparación no puede ser. Ojalá la nueva ministra asuma el rol, necesitamos el aporte ya”, precisó Marrugo.

María Emma Gaviria es la presidenta de la Federación de Tiro con Arco, y señala que a las federaciones les tienen que dan la importancia que se merecen.

“El gobierno tiene que darle el apoyo al deporte como les da a los otros ministerios. La entidad tiene que escuchar a las federaciones para tomar decisiones. Debe contar con nosotros, no nos pueden imponer los programas. Este gobierno no va mucho con el alto rendimiento, poco lo apoya, pero debe haber motivación para los deportistas que comienzan”, precisó Gaviria.

Clara Luz Roldán fue directora de Coldeportes entre 2016 y 2018. Fue la última persona que ejerció el cargo antes de que se convirtiera en ministerio y señala que la falta de

continuidad en el Ministerio no es una buena señal.

“Tres ministros en tan poco tiempo no es bueno, pues no hay continuidad. Estamos cerca de los Olímpicos y se necesita una buena relación de Mindeporte y el COC, así fue como se logró llegar a ser una potencia deportiva a nivel de Suramérica. Cada vez estamos mejor, pero con esto que ha pasado no solo se ha perdido el camino, sino que es difícil recuperarlo”, preció Roldán.

Deporte al fiado



El problema es tan grande que algunas federaciones han tenido que empeñarse para sacar adelante sus programas y cumplirles a los deportistas con la participación en los eventos.

“Yo tengo World Games, pero porque no tengo el dinero ahora no me puedo quedar quieta. Tengo concentración desde el 9 de enero pasado y la promesa es que les pago todo lo que les debo. La concentración ha sido al fiado: hotel, alimentación, etc., pero yo cumplo. Solo falta que agilicen eso de la entrega de los dineros para no quedar mal”, precisó la presidenta de Tiro con Arco.

Y agregó: “El personal del Ministerio no se ha movido, eso viene desde hace mucho tiempo. Ha sido lo peor que le ha pasado al deporte. Es un año olímpico y hay clasificatorios a los World Games, y el deporte sigue aporreado”.

En sus declaraciones en el acto de posesión de López, Petro criticó el funcionamiento del Ministerio del Deporte y aseguró que era una pérdida de tiempo.

“Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual es que, se ha criticado, hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio, yo no soy muy enemigo de esa tesis, Coldeportes a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro, me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, dijo el mandatario.

¿Sirve Mindeporte?

Las reacciones a su tesis no se hicieron esperar. “Claro que sirve. Cuando yo estuve como directora de Coldeportes manejé un presupuesto de 450.000 millones al año, ser ministerio le da la opción de contar, hoy por hoy, con un billón de pesos. Además, pues con que la persona encargada de la cartera esté en el consejo de ministros, pues le da la opción de contar con mayores recursos y no depender de otros ministerios”, señaló Roldán.

Solano señala que el problema es que para ejecutar lo que debe hacer hay que nombrar a gente idónea.

“Al Ministerio deben llegar personas capaces, que conozcan del deporte, idóneas para sus cargos, pero como eso no ha pasado, pues llegan los problemas”, precisó Solano.

Marrugo piensa igual que Solano y Roldán y advierte que el problema es que hay funcionarios incompetentes y deshonestos.

“Hay que decirle al presidente Petro que el problema del Ministerio no es de la institución, es de los funcionarios. Si hay funcionarios honestos y capaces, pues funciona, pero si no hay, no sirve. El deporte es una actividad dinámica”, precisó el dirigente del atletismo colombiano.

José Luis Echeverri, primer vicepresidente del COC y vocal de la Organización Deportiva Suramericana, señala que el gran problema es que el Ministerio no ha tenido buen manejo.

“Ha perjudicado porque el Ministerio ha sido mal manejado. El paso por el cargo de Urrutia fue lamentable. Ahí se comenzó a fraguar todo el problema de los Panamericanos de 2027, la trama contra el COC y contra el comité ejecutivo de esa entidad”, contó el dirigente vallecaucano.

Medina fue más allá y propone que el COC tenga un tratamiento distinto que facilite todo ese trabajo que se hace. “Hay que proponer un proyecto de ley que proteja la autonomía del COC. Que se le garanticen los recursos financieros del deporte”, precisó el exdirector del Comité Olímpico Colombiano.

Voz de los atletas

Los deportistas no han sido ajenos al problema. Veinticuatro glorias, encabezadas, entre otros, por Caterine Ibargüen, Nairo Quintana, Óscar Figueroa, Faustino Asprilla, Santiago Botero, Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, enviaron una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, en la que le solicitan una “mesa nacional del deporte” para lograr una mejor planificación de las actividades.

La comunicación es una confirmación de lo que advierten algunas personas sobre la llegada de la polarización que hay en Colombia y que ya llegó al deporte.

“Ante la situación queremos solicitarle la articulación de una ‘Mesa nacional del deporte’, con el fin de aunar esfuerzos”, dice la carta.

Ubaldina Valoyes, una de las firmantes, pesista y medallista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, advirtió. “Queremos saber qué va a pasar, qué pasa. ¿Por qué no llegan los aportes a las federaciones? ¿Por qué los dineros no se han entregado y el Ministerio los ha frenado?”, señaló Valoyes.

Víctor Hugo Peña fue el primer ciclista colombiano en ser líder el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo, y es uno de los impulsores de la mesa.

“Ante esa pérdida de norte o desconocimiento de algunas cosas, pues nos unimos y queremos que se nos dé un espacio a los atletas que alguna vez hicimos algo, que nos escuchen. Queremos aportar a que ese gobierno y Mindeporte encuentren ayuda en nosotros. Que lo que se hizo bien se continúe y que lo que se hizo mal no siga”, precisó Peña.

EL TIEMPO trató de hablar con Luz Cristina López, pero sus asesores advirtieron que no era posible debido a su apretada agenda. El martes, en rueda de prensa, se refirió a la propuesta de los deportistas.

“Nos gusta ver a los atletas preocupados. Hablé con Cecilia Baena, ella hace parte de ese grupo, y le dije que estábamos en proceso de construir las mesas de trabajo. Es importante que acudamos a esas mesas; y que iba a haber una mesa central de atletas y para atletas. Ellos saben que hemos avanzado”, señaló.

LIsandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel