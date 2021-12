Además de ser el punto de encuentro de las figuras actuales y las promesas del deporte, los Abiertos Nacionales son el epicentro de múltiples historias que sorprenden e inspiran.



En esta oportunidad, durante el Abierto Nacional de Para natación que se realiza en el Complejo Acuático de Medellín, encontramos una princesa de Disney, una de carne y hueso que engalana las piscinas en las que compite.



Es María Carolina Rodríguez Angarita y representa a la delegación de Bogotá en este certamen. En junio de este año fue elegida por Disney como una de las princesas latinas que inspira a no rendirse y desde entonces, además de nadar, se dedica a compartir su mensaje de resiliencia y espíritu deportivo.



Carolina nació en Bogotá el 7 de marzo de 2003 de y aunque su primer encuentro con la natación no fue el más amistoso, se retó y poco a poco se enamoró de este deporte. Cuando estaba pequeña se cayó a una piscina y por poco se ahoga, en ese momento decidió nunca más tocar una piscina, pero con el tiempo decidió afrontar ese miedo y aprender a nadar.



A los 13 años, como consecuencia de un cáncer, le fue amputada una de sus piernas y es precisamente en el agua donde encuentra su independencia y la verdadera libertad. “A pesar del diagnóstico decidí que no iba a dejar mi sueño hasta ahí, porque a esas alturas ya amaba el deporte, entonces pasé de ‘quiero nadar’ a, ‘voy a nadar’. Entones mi mamá me apoyó y buscó por cielo y tierra hasta que llegó a la liga de natación y ahí estoy desde hace cuatro años ya”.



Esta princesa colombiana ganó la medalla de oro en la prueba 50 metros libre femenina, y mañana competirá nuevamente en 100 metros espalda y 200 metros combinado.



Además de ganar, de la natación, lo que más le gusta a Caro es el “sentimiento de que puedo hacerlo todo, cuando entro al agua estoy sin la prótesis, como Dios me dejó en este mundo. Puedo ir, volver, flotar, hundirme, puedo hacerlo todo sin que nada me moleste y sin un tercero que me ayude. Y ese sentimiento de libertad lo valoro mucho”.



Durante la primera jornada de competencias de este Abierto Nacional de Para Natación, se realizaron 14 pruebas diferentes en las que participaron Para atletas de diez regiones diferentes y se rompieron 8 récords nacionales.



