‘Tomé una mala decisión’: Kevin Quintero

Kevin Quintero logró llegar a la semifinal del keirin del ciclismo de pista de los Juegos Olímpicos en su primera participación de este certamen. Esto dijo.

Los primeros olímpicos. París nos espera. Es un gran reto que tengo para 2024. Digo con mi sueño y lucharé para logarlo.



La semifinal. Quedo con un sinsabor, estaba tranquilo, había corrido bien las clasificaciones, pero en la semifinal me quedé. Tomé una mala decisión y quedé por fuera. Estoy en buen momento físico. Vengo de un mes en Europa donde afinamos para Tokio.



El balance. Me dejan muchas enseñanzas estas carrera, la verdad, y eso me sirve para el futuro. París es mi meta.





