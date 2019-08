Kevin Quintero, el hombre de las tres medallas en Lima

Kevin Quintero es el único deportista colombiano que puede decir que en estos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, ha ganado tres medallas, todos de distinto color.

Fue oro en el keirin, plata en la velocidad por equipos y bronce en la velocidad punta.

A sus 21 años, este muchacho nacido en Palmira llegó al seleccionado nacional en busca de protagonismo y se lo ha llevado.



Quintero, este domingo, logró un oro sorpresa, pues no estaba en las cuentas de nadie. En la mañana, se coló en las series del keirin y en la tarde noche, cuando la moto que quitó, comenzó su show.

Kevin Quintero ganó oro en el keirin para Colombia en los Juegos Panamericanos. Foto: EFE

“Siempre estuve pendiente de mis rivales. Me puse al frente y dominé la carrera, pero cuando la moto se quitó tuve la fortuna de acelerar y de llegar de primero”, precisó Quintero.



Su entrenador es Leonardo Narváez, un exciclista que en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro del 2007 también dio la sorpresa, como su pupilo, al imponerse en el keirin. “Llegué a Lima en busca de medallas, pero no pensé que me fuera a quedar con tres y menos con un oro”, precisó.

De izquierda a derecha, Rubén Murillo, Kevin Quintero y Santiago Ramírez, plata en velocidad por equipos. Foto: Cortesía Comité Olímpico Colombiano

“Conocía a los rivales. Los había enfrentado. Tuve dificultades con todos, por eso había que estar pendientes. En venezolano canelón tiene mucha experiencia y era el rival a vencer”, agregó.



Kevin Quintero ganó la medalla de plata con Santiago Ramírez y Rubén Murillo en la velocidad equipos en el ciclismo de pista de las justas. “Son tres medallas que me valen para soñar, con ir a los Juegos Olímpicos. A mis 21 años eso es muy valioso”, señaló.



Quintero en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Quintero logró una medalla de plata y dos de bronce, pero su proceso va de la mejor manera, ya mejorando los colores de los metales.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel