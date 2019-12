‘Nunca he salido positivo’: Diego Lenis

Diego Lenis ganó la medalla de plata en la categoría de los +84 kilos del karate en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

Confusión generó que su nombre figurara en el listado de positivos en las justas, algo que él mismo aclaró.



Lenis advirtió que si bien le han hecho varios exámenes de control al dopaje no ha dado positivo y que todo se generó porque hubo un examen analítico adverso en la categoría de -84 kilos y no en su división.



Diego Lenis sigue en busca de la casilla a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, señaló que no será fácil, pero que luchará para lograr su meta, así como lo hace en su trabajo de productor, realizador y presentador de televisión, en el manejo la oficina de comunicación de tránsito del municipio Jumbo y cuando tomó parte del desafío.



¿Qué controles al dopaje tuvo?

El Comité Olímpico Colombiano (COC) hace un control antes de cada competencia. Seleccionan parte del equipo y hacen pruebas, respetando todo los protocolos. Y me tocó y a Felipe Landázuri de -75 kg. Eso fue ocho días antes del viaje a Lima.



¿Nunca tuvo conocimiento de nada?

No. Es de entender que si hubiese alguna irregularidad ellos notifican a la Federación, al COC y a mí. Nunca he salido positivo y nunca fui notificado.



¿En Lima fue controlado?

No. No me hicieron análisis. No sé cuáles fueron esas condiciones. Regularmente son los finalistas, al campeón y se la pueden hacer a los medallistas o a cualquier deportista, pero no me hicieron a mí.



¿Y después de Lima?

Por sorteo salí para control el primer día que llegué a Cartagena para competir en los Juegos Nacionales. Eso fue en la noche. El cuerpo médico me hizo la prueba, pero tampoco se reportó nada. Fue antes de la competencia.

Diego Lenis Foto: Archivo particular



¿Otros controles?

En los Juegos Suramericanos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando terminé mi competencia se me hizo la prueba y no tuve ningún inconveniente.



¿Cuál fue la confusión?

El tema estuvo en los 84 kilos. Yo gané el bronce en los +84 kilos y el problema fue en -84, categoría en la que Carlos Sinisterra fue oro. Ahí estuvo el problema.



¿Cuál es la aclaración?

Cuando uno es señalado, independientemente de ser inocente, se arma una ola de comentarios negativos y tristemente es de la misma gente que lo rodea en el deporte. Cuando hay una situación de estas esa imagen que uno ha construido se viene al piso. Ya estoy tranquilo porque la gente que me rodea y mi entrenador confían en mí, creen en mí.



¿Cómo va su aspiración a clasificar a los Juegos Olímpicos?

Tengo opciones. Busco ganarme la clasificación. Tengo que ir al clasificatorio en París, Francia, en mayo, el Preolímpico. Por escalafón no tenemos opción, la tenemos la opción de ir a eventos para adquirir el nivel e ir a París a conseguir la casilla.



