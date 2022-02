La continuación de la participación en los Juegos de la patinadora artística rusa Kamila Valieva, favorita para el oro olímpico, que dio positivo a una sustancia prohibida, está supeditada a una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).



Se espera que el órgano judicial supremo del deporte dictamine antes del inicio de la competición individual femenina, programada el martes 15 de febrero.

Valieva, de solo 15 años e invicta hasta ahora en su primera temporada en la categoría sénior, dio positivo a la trimetazidina en un test realizado el 25 de diciembre pasado en el campeonato nacional de su país, en San Petersburgo, por la agencia antidopaje rusa (Rusada), anunció este viernes en un comunicado la ITA, la instancia encargada de los controles antidopaje durante los Juegos Olímpicos.



Ganadora del oro por equipos y favorita para el individual, dio positivo a este medicamento para la angina de pecho, prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desde 2014.



El resultado del control se conoció el 8 de febrero, pero la agencia antidopaje rusa había suspendido antes provisionalmente a Valieva, que recurrió la decisión. El 9 de febrero, dos días después de ganar el oro por equipos en Beijing-2022, la sanción fue levantada también temporalmente por la agencia rusa.



Recurso al TAS

Tiene el derecho a entrenarse y participar plenamente en las competiciones FACEBOOK

El Comité Olímpico Internacional (COI) se mostró contrario a este levantamiento y lo recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), señalando que "una decisión es necesaria antes del 15 de febrero", cuando empieza la competición individual femenina.



La Federación Internacional de Patinaje (ISU) se unió al recurso del COI, reavivando las líneas de fractura entre el deporte ruso y las instancias deportivas internacionales, regularmente denunciadas por Moscú como un instrumento de dominio occidental.



Valieva "tiene el derecho a entrenarse y participar plenamente en las competiciones", dijo, por su parte, el Comité Olímpico Ruso, defendiendo que el control fue antes de los Juegos y que sus deportistas deben conservar el oro del concurso por equipos.



Interrogado en la rueda de prensa diaria del COI en Beijing, su portavoz Mark Adams explicó que se trataba de un asunto "muy jurídico": "Hay cuestiones más amplias en este caso, porque ella es menor con lo que no podemos comunicarlas".



"Tenemos un caso en el que no podemos hacer comentarios, sobre todo porque se trata de una deportista menor. Hay que ser prudente", añadió.

Tenemos un caso en el que no podemos hacer comentarios, sobre todo porque se trata de una deportista menor FACEBOOK

Valieva es la nueva sensación del patinaje artístico desde su llegada al circuito sénior en 2021, encadenando éxitos en Grand Prix y arrasando en los Campeonatos de Europa en Tallín el mes pasado.



Durante la competición por equipos de Beijing, se convirtió en la primera mujer en conseguir saltos cuádruples en unos Juegos. La campeona del mundo junior de 2020 se hizo con tres récords del mundo de puntos desde el inicio de la temporada: programa corto, libre y resultado total. También se convirtió en la primera patinadora en superar la barrera de los 90 puntos en un programa corto.



En la prueba por equipos de Beijing, dominó tanto el programa corto, rozando su reciente récord del mundo, como el libre, con casi treinta puntos de ventaja sobre la segunda, la japonesa Kaori Sakamoto.



Más allá de su caso personal, el positivo de Valieva lanza dudas sobre la escuela de Eteri Tutberidze. Otras dos patinadoras rusas en los Juegos de Beijing, Anna Shcherbakova, actual campeona del mundo, y Alexandra Trusova, bronce del campeonatos de Europa y en el Mundial, también son alumnas suyas.



Fue el aplazamiento de la ceremonia de entrega de medallas de la competición por equipos, por razones "jurídicas", según el COI, lo que puso sobre la pista de este asunto. Con respecto a esta prueba, el principal problema es determinar las consecuencias del positivo de Valieva para su equipo, ganador delante de Estados Unidos y Japón, siendo cuarto Canadá.

AFP

