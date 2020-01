DT de Colombia y las razones de la derrota con Chile en el Preolímpico

Julián Álvarez, el técnico de la Selección Colombia de Voleibol masculina, analizó la pérdida de la opción de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras perder 3-1 con Chile, en el último partido del torneo clasificatorio.

“Fue un partido duro, difícil. Fue una final de campeonato en la que el equipo de Chile jugó muy bien y por eso se mereció el triunfo”, dijo el DT argentino.



Y agregó: “Ellos no tuvieron ningún tipo de presión. Matemáticamente no tenían opciones de clasificar a los Olímpicos. Nosotros flaqueamos en la recepción y también en el ataque”.



Para Álvarez, el rival fue superior, pero se queda con la solidez que mostró su equipo.



“Chile fue superior y merecido ganador. Durante el torneo el equipo mostró una solidez importante, garra, peleó hasta el último momento y eso es importante. Hubo unión. Los jugadores son jóvenes”, precisó.

Colombia no llegó a este certamen como favorita, pero la derrota con parciales 25-22, 22-25, 25-21 y 25-19 contra Chile les quitó la opción de ir a Tokio, tras los triunfos contra Perú 3-0 y Venezuela, 3-2.



“Desde el primer momento dijimos que podíamos dar el batacazo, pudo haber sido. Lo que viene es pensar en el proceso, tener la oportunidad de contar con competencia internacional para poder llegar bien a estos momentos”, señaló el DT.



“No tuvimos partidos internacionales en la previa de un buen nivel, pero este equipo con esos compromisos y con más experiencia puede dar unos resultados importantes”, declaró Álvarez, que advirtió que el trabajo no debe parar con la mira puesta en París 2024.



“Estoy muy orgulloso de cada uno de los jugadores, por su entrega, por la garra y porque demostraron identidad de juego. Hoy no alcanzó, pero más allá del triste momento hay que pensar en lo que viene. El próximo ciclo olímpico. Gracias a la Federación colombiana de Vóley, al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Colombiano”, concluyó Álvarez.





