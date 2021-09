Las cinco claves del éxito de Colombia en los Paralímpicos

Terminaron los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que Colombia logró su mejor participación con 24 medallas: tres oros, siete platas y 14 bronces. EL TIEMPO habló con Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano, para conocer las claves de la exitosa participación de la delegación.

1. El compromiso

“El primer gran punto son los paratletas, porque sin ellos no estaríamos hablando de lo que se hizo en Tokio. El tema del sacrificio y la dedicación al deporte paralímpico es importante. Algunos de ellos venían con proyecciones en estas justas, pero no cumplieron. Otros sí llenaron sus expectativas. Tenemos una buena camada para París, estamos a tres años, es corto el ciclo próximo. Ellos ya piensan en eso y eso es lo mejor, demuestran que tienen compromiso, amor por lo que hacen y luchan por conseguir el resultado”.



Le puede interesar: (‘Varias veces pensé retirarme del deporte': Nelson Crispín)



2. El apoyo de las regiones

“El trabajo que se hace desde las regiones por formar, por tener el cambio generacional ha sido muy efectivo. Nombraré dos casos, el primero es el de

2. Mauricio Valencia y el otro es el de Diego Dueñas. Ellos participaron en la misma categoría y ganaron medalla. El tema de José Gregorio Lemos y Luis Fernando Lucumí también es similar. La labor en las zonas por descubrir talentos es clave y nos hemos dado cuenta de los buenos resultados que se han obtenido. Luego de mirar a los nuevos paratletas, pues hay que fortalecer sus condiciones”.



3. Los entrenadores

“La experiencia de los entrenadores con la labor de identificación de los atletas que pueden generar resultados ha sido muy importante. Los entrenadores reciben capacitaciones, son técnicos con especialización. Lo importante es que saben de su trabajo, identifican rápidamente los talentos y a los paratletas que pueden hacer parte del programa nacional. José Lemos, por ejemplo, salió de una labor de visualización de los DT. Es un atleta convencional, vieron que tenía un pequeño problema y que podía integrar al grupo”.



4. Hay renovación

“Los nuevos talentos que se han identificado es otro de los puntos que nos hacen sentirnos satisfechos y nos advierten que el programa paralímpico tiene un buen futuro. En Tokio tuvimos paratletas jóvenes, que venían por primera vez y se llevaron resultados. Otros obtuvieron diplomas y muchos más no consiguieron esos logros, pero sí tuvieron la experiencia de codearse con los mejores del mundo. Es un programa que no debemos abandonar. De acá en adelante hay que seguirles la pista, apoyarlos más para que en París vuelvan a ganar”.



5. Con poco se hzo mucho. “Tenemos el 10 por ciento del presupuesto de lo que les dan a los atletas convencionales. Hacemos alianzas con departamentos para que nos ayuden a llevar deportistas a los eventos cuando no tenemos los recursos, eso ha sido fundamental. Antioquia, Bogotá, Valle tienen algo, en Cartagena apoyaron a Ómar Acosta, lo llevamos a Europa, no hizo la marca para Tokio, pero ellos lo llevaron a España y la hizo. Cada regional aporta lo suyo, ayudan, no podemos desconocer eso. El Ministerio del Deporte también ha ayudado. Nos falta apoyo”.



Le puede interesar: (Juegos Paralímpicos: el adiós de Tokio y la bienvenida a París)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel