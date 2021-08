Los Juegos Paralímpicos, el segundo 'round' para Colombia en Tokio 2020

Un mes después de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el país nipón está listo para recibir las justas paralímpicas y Colombia también está lista para disputarlas.

Desde el 24 de agosto y hasta el 5 de septiembre, la delegación colombiana de 69 integrantes estará disputando medallas en el mismo territorio donde se consiguieron cuatro medallas de plata y una de bronce en los Olímpicos.



Lo invitamos a leer: (Harold Rivera: 'Me voy con la frente en alto' )



Esta es la delegación más grande que lleva Colombia a una justa paralímpica, superando por 30 deportistas la que estuvo participando en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 (39).



Euclides Grisales, Leidy Chica y Duban Cely, los representantes colombianos de Boccia, fueron los primeros deportistas que llegaron a Japón cerca del 12 de agosto. Es la primera vez que Colombia clasifica para este deporte en unos Juegos Paralímpicos.

Facebook Twitter Linkedin

Fabio Torres, para powerlifter, llevará la bandera del IPC en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Foto: Comité Paralímpico Colombiano

Érica Castaño, para atleta de campo, y Francisco Palomeque serán los abanderados de Colombia en la ceremonia de la inauguración de las justas, mientras que Fabio Torres llevará la bandera del IPC (Comité Paralímpico Internacional).



"Es un orgullo muy grande, me siento muy afortunado de llevar la bandera del IPC, significa no solo representar a mi país, es representar a todos los deportistas a nivel América", afirmó Torres al Comité Paralímpico Colombiano.



Tal vez pueda interesarle: (Batalla en Francia: hinchas invaden cancha para agredir a futbolistas)



Durante los doce días de competición se disputarán 539 eventos con medalla -272 masculinos, 227 femeninos y 40 mixtos- de los 22 deportes que forman parte del programa de competición: atletismo, baloncesto, bádminton, boccia, ciclismo, fútbol, hockey en silla de ruedas, hípica, esgrima, fútbol 5, goalball, halterofilia, judo, natación, triatlón, piragüismo, remo, rugby, tenis, tenis de mesa, tiro olímpico, tiro con arco y voleibol sentado. De todos ellos, bádminton y taekwondo se estrenan.



Los Juegos Paralímpicos de Tokio cuentan con 21 sedes de competición repartidas, sobre todo, en dos zonas de la ciudad: Heritage (7), que contiene algunas instalaciones usadas en 1964 y las de la Bahía (11), modernas y con un diseño más vanguardista. Fuera de estas dos áreas se disputará el tiro, en el Campo de Asaka, y el ciclismo.



Las pruebas de carretera en el Circuito Internacional de Fuji y las de pista en el Velódromo de Izu. Las ceremonias de inauguración y clausura tendrán lugar en el Estadio Olímpico asignado al atletismo y situado en Heritage. Las otras instalaciones no deportivas son la Villa Paralímpica y el Centro Internacional de Prensa y Radiodifusión, ambos en la bahía, ubicadas estratégicamente en la intersección de las dos áreas de competición.



En los Juegos Paralímpicos de Tokio competirá un número récord de mujeres atletas. El 40,5% de todos los deportistas serán mujeres, según los criterios de calificación del IPC. Esto equivale a 1.782 deportistas, un aumento respecto a las 1.671 mujeres que compitieron en Río 2016 (38,6%).



Todos los Juegos cuentan con una mascota oficial. En este caso la elegida es Someity. Un dibujo animado de color rosa, inspirado en la flor de cerezo japonés, uno de los elementos más arraigados en la cultura tradicional del país. Someity tiene superpoderes y su nombre mezcla el termino nipón 'Someiyoshino' (una variedad de flor) con la expresión inglesa 'so mighty' (tan poderoso).



Al igual que los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos tampoco contarán con público debido al alza de contagios de los últimos días, el estado de emergencia vigente en Tokio y las colindantes prefecturas de Saitama y Chiba.



La ceremonia de inauguración se llevará a cabo este martes desde las 6 a. m. (hora de Colombia) y podrá observarse a través de la página de Facebook del Comité Paralímpico Internacional.



El primer deportista colombiano en competencia será el para nadador Richard Mateo Vega Correcha, que nadará en las eliminatorias de los 100 m espalda S2 masculinos. Será este martes desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia).



DEPORTES

Con EFE

Más deportes

- Montoya ganó la LMP2 Pro/Am y fue 16 en la general de Le Mans

- 'Solo en los últimos 3 kilómetros me di cuenta de que iba a ganar': Caruso