Duque sobre Panamericanos: 'Se perdieron por saboteo y negligencia del actual Gobierno'

Tras confirmarse este jueves primero de febrero que, definitivamente, Colombia no será la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, el presidente Gustavo Petro comentó en su cuenta de X (antes Twitter): "El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el Comité Olímpico".



Casi que de inmediato, el ingeniero Víctor Muñoz, quien se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en el gobierno de Iván Duque, reaccionó en su cuenta de 'X'.



"Presidente Petro, asumir responsabilidades es parte del trabajo", indicó de entrada el exfuncionario.



Luego, enlistó los siguientes cinco puntos: "1. En el empalme se les informó del status de los Juegos Panamericanos. 2. Su ministra de Deporte no convocó la comisión creada para este propósito sino hasta 15 meses después. 3. Su ministro de hacienda— Ocampo— informó que los recursos estaban en el Presupuesto 2023. 4. Su ministra de Deporte se comprometió en acta firmada, a pagar antes del 31 de diciembre del 2023. 5. Su ministro de hacienda—Bonilla—, indicó que la ministra de deporte no pidió los recursos".



Este viernes, sobre las 6:14 a.m., el expresidente Iván Duque, quien en la noche del jueves había reposteado el mensaje de Víctor Muñoz, apuntó en su cuenta de 'X': "Como presidente tuve el honor de liderar la organización de los Juegos Panamericanos Junior, los Juegos Bolivarianos, los Mundiales Juveniles de Atletismo, y de organizar en Barranquilla la Asamblea del BID, y el Congreso Mundial de Juristas".



"Con el alcalde Jaime Pumarejo avanzamos para traer la Fórmula 1 y conseguimos los Juegos Panamericanos después de 50 años. Estos dos últimos se perdieron por el saboteo y negligencia del actual Gobierno. La evidencia lo dice todo", añadió.

