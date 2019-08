‘Es un logro que no tenía en mi cabeza’: Causil

Pedro Causil llegó a Lima, Perú, a tomar parte en los Juegos Panamericanos en busca de dos medallas de oro: en los 300 metros contrarreloj y en los 500 metros, pero no tenía ni idea que consiguiendo ese objetivo se convertiría en el colombiano más ganador en la historia de las justas.

Sin embargo, no sabía ese dato. El viernes cuando obtuvo el oro en los 300 metros lo supo y eso también le dio alas para la competencia del sábado.



“Es un logro que no lo tuve en la cabeza. Es que no lo sabía. El viernes fui informado y fue un plus a esa alegría y satisfacción de ganar dos medallas”, dijo Causil, que nació en Cartagena, pero a los cuatro meses fue llevado a San Andrés.

El patinador nacional logró dos oros en Guadalajara 2011, uno en Toronto 2015, Juegos en los que obtuvo una de plata, y dos más en Lima para el conteo.



“La estrategia más viable era tomar la punta desde el principio porque las curvas estaban un poco resbalosas. No había que arriesgar mucho desde atrás”, agregó.

Es un logro que no lo tuve en la cabeza FACEBOOK

TWITTER

“Yo salgo adelante y una de mis fortalezas es ponerme al frente y controlar. Ya tuvimos la tranquilidad para rematar mejor”, acotó Pedro Causil.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel