Juegos Panamericanos: Luis Díaz le pide a Panam Sports que devuelva sede a Barranquilla

Colombia sigue en espera y sin perder la esperanza de que aún pueda organizar los Juegos Panamericanos del 2027 que perdió por incumplimientos.

Se ha tratado de un asunto de Estado, en el que el país ha adelantado gestiones para intentar que Panam Sports, organizadora de los Juegos, cambie su decisión y le devuelva al país la sede perdida.



La entidad le dio 90 días al país para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarían en dos contados: 4 millones se debieron de pagar antes del 30 de diciembre y los otros 4 antes del 30 de enero, con el fin de garantizar que el país pueda realizar los Juegos, teniendo en cuenta que Asunción, Paraguay, también eran aspirantes.



Sin embargo, el primer pago no se pudo realizar, por lo que Panam Sport tomó la drástica decisión.



En medio de la polémica, el Gobierno de Gustavo Petro anunció semanas atrás que espera que personalidades como Shakira, Sofía Vergara o Luis Díaz ayuden a salvar la sede de los Juegos.



Así lo manifestó en su momento el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que en la búsqueda de soluciones se le pedirá a los personajes más influyentes del Caribe para que le den una mano al Gobierno.

Lucho pone de su parte

Pues mientras las vías diplomáticas avanzan, Colombia recibió un empujón en cabeza de una de las figuras actuales del deporte nacional en el exterior, el futbolista del Liverpool Luis Díaz.



El jugador grabó un video en el que le pide directamente a Panam Sports que revierta su decisión y le devuelva al país la sede.



"Quería aprovechar para enviar un mensaje y decirles que en Barranquilla, cuna de deportistas, se puedan realizar los mejores Juegos Panamericanos. Señores Panam Sports, nuestra ciudad y nuestro alcalde harán unos juegos históricos. Por favor, revalúen su decisión para Barranquilla sede 2027...", dijo Lucho en un corto video grabado desde Liverpool.

Mensaje del futbolista colombiano Luis Díaz a @PanamSports, para que le devuelvan a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos.https://t.co/Tq34qnio0Upic.twitter.com/t6hXu3gKog — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) January 29, 2024

Petro no va a Chile

Facebook Twitter Linkedin

Detalles de la reunión citada por el presidente Petro para recuperar los Juegos Panamericanos Foto:

El pasado 9 de enero, el presidente Petro dio una rueda de prensa para definir la hoja de ruta para intentar recuperar la sede de los Juegos Panamericanos, que se perdió ante la falta de pago a tiempo de los derechos. En esta anunció que parte de la estrategia pasaba por aprovechar el viaje a Chile, en el que iba a visitar el buque colombiano que actualmente está en la Antártida, para reunirse con Neven Illic, presidente Ejecutivo de Panam Sports.



Sin embargo, este domingo, fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que ya no se llevará a cabo el viaje del primer mandatario a Chile. De acuerdo con lo expresado por la Presidencia, el mandatario tiene actualmente asuntos más importantes que atender en el país por cuenta de la situación climática.



Desde hace unos días se venían dando las versiones de que el viaje ya no se iba a dar, esto debido a que los responsables de las avanzadas y del protocolo para los viajes del primer mandatario habían pausado sus labores para la visita al territorio gobernado por Gabriel Boric. Hoy, 28 de enero, se confirmó que el mandatario ya no se desplazará para visitar a la tripulación del ARC Simón Bolívar y para llevar a cabo la reunión con Neven illic.





DEPORTES

Más noticias de deportes