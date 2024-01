Juegos Panamericanos: Gustavo Petro reacciona a carta que le envió Panam Sports

Luego de que se conociera la carta que Panam Sports le envió al Gobierno Nacional por los incumplimientos para la organización de los Juegos Panamericanos 2027 y que reveló en primicia EL TIEMPO, el presidente de Colombia Gustavo Petro reaccionó.



(Lea: Juegos Panamericanos: la carta de Panam Sports al Presidente por incumplimientos)

"Luego de todos los incumplimientos al contrato de ciudad sede y a las prórrogas concedidas, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports en sesión del día martes 2 de enero de 2024 decidió retirar la sede a Barranquilla, Colombia”, dice la carta que la organización de los Juegos le envió al Gobierno tras retirar la sede y que fue publicada por EL TIEMPO.



La pérdida de la sede generó, en pleno arranque del año, un escándalo político que tiene a la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, con una moción de censura sobre su cabeza. La misma crisis obligó al presidente Petro a ponerse al frente de las gestiones, hasta ahora infructuosas, para tratar de recuperar la plaza para Barranquilla.

La última semana, Asunción (Paraguay) y Lima (Perú) oficializaron su intención de organizar los Panamericanos en 2027, complicando aún más las posibilidades de la capital del Atlántico. El país está pendiente del anunciado viaje del primer mandatario a Chile, donde espera contar con el apoyo de su homólogo, Gabriel Boric, para que interceda ante Panam Sports, cuyo presidente, Neven Ilic, también es chileno.

La reacción de Petro

Diez días antes de que se venciera el plazo, el 19 de octubre del año pasado, en plenos Juegos de Chile, la ministra Rodríguez, el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, se reunieron con Panam Sports y solicitaron, y lograron, fijar nuevos plazos. El 30 de diciembre pasado debían haberse pagado los primeros 4 millones de dólares. El segundo monto adeudado se amortizaría el 30 de enero de 2024. En esa cita en Santiago, el gobierno del presidente Petro, a través de la ministra Rodríguez, ratificó su pleno compromiso con los Juegos.



Aunque –reitera Panam Sports en la carta– “se estableció claramente y por escrito que el no cumplimiento de este nuevo y final plazo significaría el inmediato retiro de la sede a la ciudad de Barranquilla”, inexplicablemente el Ministerio del Deporte de Colombia no dispuso de los fondos para realizar el primer pago. “Como es de su conocimiento, lo establecido en la prórroga firmada y acordada entre las partes tampoco fue cumplido”, dice la carta dirigida a Petro.



Luego de revelada la carta, el presidente Petro reaccionó con ironía con un mensaje en su cuenta de X.



"Hasta donde se el 30 de enero no ha llegado. Estamos a 21", escribió el mandatario haciendo referencia al segundo plazo pactado.

Hasta donde se el 30 de enero no ha llegado. Estamos a 21. https://t.co/uiMLJpcVyk — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 21, 2024

DEPORTES

