Juegos Panamericanos del 2027, mucho más que embolatados: 'No hay plata'

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, garantizó a EFE que Chile está “en perfectas condiciones” para dar luz, cámara y acción a partir del 20 de octubre a los XIX

Juegos Panamericanos en Santiago de Chile.

El certamen que reunirá a unos 7.000 deportistas de 41 países es, a juicio del directivo, “una fiesta del deporte americano”.

(Dura noticia para Falcao García: ladrones roban su casa y se llevan millonario botín)(Shakira y Gerard Piqué, 11 años juntos: las razones por las que nunca se casaron)

“Tengo certeza de que vamos a estar en perfectas condiciones para iniciar los

Juegos Panamericanos, no solo el 20 de octubre. Una semana antes llegan los deportistas y las instalaciones tienen que estar listas para el entrenamiento también”, dijo Ilic a propósito del certamen que comenzará dentro de 14 días.

Dura situación

Mientras Santiago se prepara para la fiesta, Barranquilla, que fue designada como sede de las justas del 2027, sigue penando.



Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), advierte que la situación es complicada, pues no hay dinero para cumplirle a Panam Sports.



“Neven vino a Barranquilla hace dos meses y trabajamos con el equipo del Alcalde, el Ministerio del Deporte y bajamos de 500 millones de dólares a 393 el presupuesto, lo cual le cayó muy bien al presidente Gustavo Petro. Iban las cosas muy bien cuando aparece la carta (de Panam Sports), que causó molestia en el Gobierno porque daba a entender de que era el responsable cuando era responsabilidad del gobierno saliente, porque del actual siempre hubo la buena fe de querer hacer los Juegos”, dijo Solano al periodista Francisco Urruchurto de Única 94.1.



Hay unos incumplimientos: "Son 8 millones de dólares los que debía desembolsar el país sede, divididos en dos cuotas de 4 millones. La primera correspondiente al pago por derecho de organización de los Juegos, que debía hacerse el 30 de julio de 2022, y la segunda correspondiente a la concesión de derechos de medios que debía pagarse el 30 de julio de 2023.", dice Zona Cero.



"El requisito para cumplir de los 8 millones de dólares se nos sale de las manos, ni la Alcaldía de Barranquilla ni el Gobierno a través del Ministerio tienen esa plata y Neven ha sido enfático, que si no pagamos no avanzamos en las conversaciones. Estamos tristes con esta situación, pero es la gran realidad”, dijo Solano.

(Juan Guillermo Cuadrado reacciona tras no ser convocado a la Selección Colombia)