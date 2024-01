Juegos Panamericanos: Comité Olímpico le responde a Petro tras carta de Panam Sports

Sigue la polémica en el país por cuenta de la sede perdida para organizar los Juegos Panamericanos del 2027, que tenían como sede a Barranquilla antes de que Panam Sports, organizadora, le quitara la sede al país por incumplimientos. Ahora reaccionó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, quien habló en 'La W' sobre la carta que recibió el Gobierno.



El pasado 3 de enero, Neven Ilic, presidente de Pana Sports, comunicó que la quitaba la sede a Colombia por el incumplimiento en el paso del contrato.



El país debió de cancelar 8 millones de dólares, los primeros cuatro antes del 31 de diciembre del 2023, lo que no se hizo, y el restante antes del 31 de enero de este año.



"Luego de todos los incumplimientos al contrato de ciudad sede y a las prórrogas concedidas, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports en sesión del día martes 2 de enero de 2024 decidió retirar la sede a Barranquilla, Colombia”, dice la carta que la organización de los Juegos le envió al Gobierno tras retirar la sede y que fue publicada por EL TIEMPO.



La pérdida de la sede generó, en pleno arranque del año, un escándalo político que tiene a la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, con una moción de censura sobre su cabeza. La misma crisis obligó al presidente Petro a ponerse al frente de las gestiones, hasta ahora infructuosas, para tratar de recuperar la plaza para Barranquilla.

Presidente Gustavo Petro en rueda de prensa sobre los Panamericanos. Foto: Presidencia

La última semana, Asunción (Paraguay) y Lima (Perú) oficializaron su intención de organizar los Panamericanos en 2027, complicando aún más las posibilidades de la capital del Atlántico. El país está pendiente del anunciado viaje del primer mandatario a Chile, donde espera contar con el apoyo de su homólogo, Gabriel Boric, para que interceda ante Panam Sports, cuyo presidente, Neven Ilic, también es chileno.



Diez días antes de que se venciera el plazo, el 19 de octubre del año pasado, en plenos Juegos de Chile, la ministra Rodríguez, el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, se reunieron con Panam Sports y solicitaron, y lograron, fijar nuevos plazos. El 30 de diciembre pasado debían haberse pagado los primeros 4 millones de dólares. El segundo monto adeudado se amortizaría el 30 de enero de 2024. En esa cita en Santiago, el gobierno del presidente Petro, a través de la ministra Rodríguez, ratificó su pleno compromiso con los Juegos.



Aunque –reitera Panam Sports en la carta– “se estableció claramente y por escrito que el no cumplimiento de este nuevo y final plazo significaría el inmediato retiro de la sede a la ciudad de Barranquilla”, inexplicablemente el Ministerio del Deporte de Colombia no dispuso de los fondos para realizar el primer pago. “Como es de su conocimiento, lo establecido en la prórroga firmada y acordada entre las partes tampoco fue cumplido”, dice la carta dirigida a Petro.



Luego de revelada la carta, el presidente Petro reaccionó con ironía con un mensaje en su cuenta de X.



"Hasta donde se el 30 de enero no ha llegado. Estamos a 21", escribió el mandatario haciendo referencia al segundo plazo pactado.

La reacción del Comité Olímpico

Ciro Solano. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, se refirió en las últimas horas a la carta de Panam Sports y a la reacción del presidente Petro. “Me sorprendió la respuesta del señor presidente, inoportuna y sinceramente no entendí el porqué. Los canales que tiene hoy en día Panam Sports son a través del Comité Olímpico Colombiano y esa “lucecita” estaba ahí”, dijo Ciro a 'La W'.



Solano, en todo caso, insiste en que el país aún puede dar batalla en búsqueda de recuperar la sede.



"A pesar de todas estas dificultades y errores, Colombia es el país mejor preparado para los Juegos Panamericanos hoy por hoy, porque nosotros iniciamos una carrera para obtener la sede (…) se necesita de esa pequeña esperanza. Vamos a seguir luchando, se nos agota el tiempo. Prácticamente nos queda esta semana”, afirmó Solano.

El jefe de Estado le hizo un llamado a los miembros de su gabinete. Foto: Presidencia de la República / EFE

Sobre quién debe asumir el costo político de este error, Solano indicó: “El acuerdo de pago decía claramente 31 de diciembre, se tenían que pagar 34 millones de dólares y la verdad es que incumplimos (…) yo no creo que la interpretación de que el incumplimiento fue parcial sea correcta, fue incumplimiento total”.



“La ministra estuvo muy atenta y fue quien revivió los Juegos, porque estuvieron en el congelador casi nueve meses esperando la confirmación del Gobierno Nacional, porque hubo un cambio de gobierno y no sabíamos qué íbamos a hacer (…) María Isabel Urrutia no le prestó atención al tema y al llegar Rodríguez empezamos a dialogar... En todo caso, sí diría yo que internamente hubo miedo o negligencia, porque la plata estaba”, agregó Solano.



Aunque hay una luz de esperanza, Solano también es realista. Insistió, como le dijo a EL TIEMPO, en que es imposible que Barranquilla pueda volver a postularse, luego de que le quitaran la sede, por cuestiones reglamentarias.



Así las cosas, la esperanza de Colombia es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports, en asamblea, decida revertir su decisión.



"Si el Ejecutivo no aprueba la Asamblea Extraordinaria, estamos perdidos”, dijo.

Finalmente, sobre el interés del Gobierno en los juegos, comentó: "El Gobierno se demoró en decirles ‘sí’ a los Panamericanos (…) se puso las pilas desde la carta del ultimátum de Panam Sports, cuando se empieza a hablar seriamente con la ministra Rodríguez. Incluso, en dos o tres oportunidades, le dije a la ministra en unas tres oportunidades que, si el Gobierno no estaba de acuerdo, nosotros retirábamos la candidatura. Sin el apoyo del Gobierno, es imposible hacerlos porque el 60% de los recursos provienen de la Nación”.

El interés de Lima

El pasado jueves se conoció oficialmente que Lima ya entregó la carta en la que se postula como sede de los Juegos Panamericanos del 2027, los que perdió Colombia por incumplir el contrato.



Así lo dio a conocer la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien advirtió que el país se está preparado para realizar las justas.



“Anoche, he remitido una comunicación al presidente de Panam Sports expresando el respaldo y el aval del gobierno peruano para postular oficialmente a Lima como sede de los Juegos panamericanos el 2027”, dijo Boluarte.



