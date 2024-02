Juegos Panamericanos: la plata que pierde Colombia al no tener la sede

Colombia perdió definitivamente la sede de los Juegos Panamericanos, este jueves primero de febrero, luego de que Panam Sports, organizadora, eligiera como únicas candidatas a Lima y Asunción.





(Le puede interesar: 'La frustración es tremenda': Ciro Solano, presidente del COC)

Colombia incumplió con los pagos acordados a Panam, y por eso la organización le quitó la sede a Barranquilla el pasado 3 de enero.



Fue un duro golpe para el país, que esperaba hasta último momento que la decisión fuera revaluada.



Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, analizó este viernes los motivos de esta derrota para el país, tras la decisión de Panam Sports.

Bogotá. 9 de Enero de 2024. En el Palacio de Nariño el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, cito una reunión con el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, el Alcalde de Barranquilla, Alex Char y presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, para buscar una alternativa para recuperar los Juegos Panamericanos 2027 Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo



"Los Juegos se perdieron el 2 de enero. Por todos los incumplimientos que tuvimos nos los quitaron. En agosto recibimos un ultimátum de Panam Sports con las responsabilidades del contrato del 31 de octubre del 2021 y la verdad es que no sé qué pasó", dijo el dirigente.



"Nosotros no tenemos esos recursos. Trabajamos para convencer a los que tienen los recursos, la nación, alcaldía y Gobernación. Conseguimos la firma, el respaldo de ellos, eso hace el COC, motivar y que las cosas lleguen a control", agregó.



"El gobierno Duque se habló de un Conpes pero no se pudo dar, argumentaron razones de tiempo. En junio del 2022 era la primera cuota, pero no se pudo. Manifestaron que había nuevo gobierno. Y hubo rumores de que el gobierno Petro no estaba de acuerdo con los Juegos".

El dinero perdido

Presidente Gustavo Petro y el logo de Panam Sports, organizador de los Juegos Panamericanos. Foto: Panam Sports y Presidencia

Al ser consultado sobre el dinero que perdió el país, Solano ratificó que sí hay dineros comprometidos que difícilmente se podrán recuperar.



"Hasta suerte tenemos, porque no firmamos la póliza de 50 millones de dólares. Lo único en peligro son los 2 millones de dólares por derechos y 25 mil dólares por concepto de candidatura. Según el contrato, ese dinero se perdería", puntualizó.



Mientras tanto, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández, dijo este viernes a EFE que "los Juegos Panamericanos eran una de esas oportunidades doradas, cuya realización se preveía que inyectaría entre 2,37 y 2,54 billones de pesos en la economía local". El ejecutivo añadió que "los beneficios esperados iban más allá de la esfera económica directa, prometiendo un renacimiento urbano y un fortalecimiento de la imagen de la ciudad y del país a nivel internacional".



El próximo 12 de marzo se realizará de manera virtual la Asamblea General Extraordinaria del Comité Ejecutivo de la entidad que congrega a 41 miembros, para elegir la próxima sede de las justas.



Durante la Asamblea, tanto Asunción como Lima deberán hacer una presentación de 40 minutos, para luego proceder a la votación de los países miembros, y así elegir a la ciudad que albergará los Juegos Panamericanos 2027.



Las capitales de Paraguay y Perú, respectivamente, se postularon oficialmente ante el ente que preside el chileno Neven Ilic, al cumplir con todos los requisitos y, antes del 31 de enero, hicieron entrega oficial de todos los requerimientos solicitados por Panam Sports, para entrar en carrera para ser ciudad y país sede.



