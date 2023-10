Colombia gana histórica medalla de oro en béisbol, en los Juegos Panamericanos

Colombia ganó este sábado su primera medalla de oro en el béisbol de los Juegos Panamericanos al derrotar 9-1 a Brasil en la edición XIX de estas justas en Santiago de Chile.

Es solo la segunda ocasión que Colombia sube al podio en los Juegos Panamericanos en el béisbol desde que logró el bronce en la edición de Cali 1971.

La novena colombiana, dirigida por el mánager Jorge Mosquera, fue la primera en anotar, cuando con dos 'outs' y las bases llenas con Carlos Arroyo, Fabián Pertuz y Carlos Martínez en las almohadillas, Derwin Pomare recibió boleto para el 1-0 en partido celebrado en el Centro de Béisbol y Sóftbol en la comuna de Cerrillos.



Brasil, sin embargo, reaccionó en la segunda entrada, cuando al igual que Colombia en el episodio inicial tuvo el tránsito cargado, Felipe Mizukoski pegó elevado de sacrificio, impulsando a Osvaldo Carvalho, para igualar el encuentro 1-1.



Pero Colombia, gracias a su ofensiva y aprovechando el descontrol del lanzador brasileño Felipe Marcondes, alumbró nuevamente la pizarra en la tercera entrada.



Arroyo abrió la misma con sencillo al bosque izquierdo, pero avanzó a segunda con tiro salvaje, amenazando con anotar. Marcondes logró sacar a los próximos dos bateadores, pero Herrera pegó 'hit' al jardín derecho, impulsando a Arroyo para desempatar el encuentro y ponerlo a su favor, 2-1, lo cual fue entonces suficiente para su selección.



En el cuarto inning, Marcondes fue relevado por Daniel Missaki, que fue recibido por sencillo de Leandro Emiliani, quien entonces adelantó a la segunda base por lanzamiento salvaje del relevista. Tras ello, Jesús Marriaga disparó doble remolcador al bosque derecho, anotando así Emiliani para el 3-1.



La labor de Missaki no mejoró, pues con José Ramos al bate, hizo otro lanzamiento salvaje, avanzando Marriaga a la antesala. Esto lo ayudó a anotar con un sencillo de Ramos al bosque izquierdo para extender el marcador a 4-1.



Esta anotación no fue suficiente para los colombianos, pues Acuña continuó el festín de batazos al disparar un sencillo al bosque central, y Arroyo lo siguió con un bate de sacrificio al jardín derecho, remolcando a Ramos y tener una cómoda ventaja de 5-1.



Los colombianos siguieron aguerridos en su ofensiva en el quinto episodio ante el relevista Andre Albanez. Esto se dio cuando Herrera abrió el episodio con imparable al bosque izquierdo, para que entonces Pomare lo empujara al plato con un doble al bosque derecho desde la inicial para el 6-1.



Albanez fue posteriormente relevado en la sexta entrada por Oscar Nakaoshi, quien tampoco pudo amarrar los bates de los colombianos. Acuña lo saludó con doble al bosque izquierdo, aunque avanzó a la antesala por batazo de Arroyo al cuadro, y luego anotó por sencillo Martínez al jardín izquierdo para el 7-1.



Y como no fuera suficiente, Colombia sumó otra anotación, gracias a un sencillo remolcador de Herrera, impulsando a Pertuz para el 8-1. La última carrera que anotó Colombia fue en el séptimo episodio ante el relevista Murilo Brovo. Esto ocurrió por un elevado de sacrificio que pegó Carlos Arroyo, impulsando al plato a Emiliani.



