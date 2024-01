Juegos Panamericanos: la carta de Panam Sports al Presidente por incumplimientos

“Estimado Presidente: los Juegos Panamericanos son el evento multideportivo más importante de América; son el gran anhelo para todos los deportistas, y es responsabilidad de Panam Sports velar por el fiel cumplimiento de los contratos firmados, de manera que se garantice un evento de excelencia para los deportistas de América (...). Luego de todos los incumplimientos al contrato de ciudad sede y a las prórrogas concedidas, es que el Comité Ejecutivo de Panam Sports en sesión del día martes 2 de enero de 2024 decidió retirar la sede a Barranquilla, Colombia”.

Esos son los términos de la carta, hasta hoy desconocida, en la que Panam Sports, el organismo rector de los Juegos, le responde al presidente Gustavo Petro por qué el país se quedó sin la sede de las justas continentales, que se deben realizar en el 2027.

Detalles de la reunión citada por el presidente Petro para recuperar los Juegos Panamericanos Foto:

La pérdida de la sede generó, en pleno arranque del año, un escándalo político que tiene a la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, con una moción de censura sobre su cabeza. La misma crisis obligó al presidente Petro a ponerse al frente de las gestiones, hasta ahora infructuosas, para tratar de recuperar la plaza para Barranquilla.



Esta semana, Asunción (Paraguay) y Lima (Perú) oficializaron su intención de organizar los Panamericanos en 2027, complicando aún más las posibilidades de la capital del Atlántico. El país está pendiente del anunciado viaje del primer mandatario a Chile, donde espera contar con el apoyo de su homólogo, Gabriel Boric, para que interceda ante Panam Sports, cuyo presidente, Neven Ilic, también es chileno.

(Le puede interesar: Barranquilla no podrá postularse para ser sede de Panamericanos, dice Comité Olímpico)



La Cancillería ordenó a todas las delegaciones del país en América iniciar una campaña para tratar de coadyuvar a la intención de Colombia –paso no exento de críticas, pues las reglas de competencia para las sedes no avalan esa suerte de cabildeo diplomático–; y el Gobierno confía en que los buenos oficios de Chile, que fue la sede de los exitosos Juegos del año pasado, sirvan para que el Comité Ejecutivo de Panam Sports eche atrás su decisión del 2 de enero.



Sin embargo, el tono de la carta enviada a la Casa de Nariño por Ilic no da para hacerse mayores expectativas. En ella, el presidente de Panam Sports le recuerda a Petro que el 30 de abril del 2021 Barranquilla logró todos los votos para ser la sede de los XX Juegos Panamericanos y que “por primera vez estos fueron asignados directamente a una ciudad, lo cual respondió a un reconocimiento por el gran trabajo que han realizado los deportistas colombianos, el Comité Olímpico Colombiano y todas las instituciones que tienen la responsabilidad de hacer del deporte una prioridad nacional”.

Facebook Twitter Linkedin

Escenarios deportivos para los Juegos Panamericanos del 2027. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Según la misiva, conocida por EL TIEMPO, el contrato firmado el 31 de mayo de 2021 fue “gravemente incumplido” a pesar de reiteradas comunicaciones que, se queja Panam Sports, no obtuvieron “ninguna respuesta formal”.



La primera de esas comunicaciones llegó el 21 de enero de 2022, en el gobierno del presidente Iván Duque, y en ella se solicitó “el cumplimiento de las cláusulas incumplidas del contrato, frente a lo cual no hubo respuesta alguna”. El 13 de septiembre de 2022 (ya en el gobierno Petro) se envió una segunda carta a las autoridades nacionales “solicitando el cumplimiento del contrato en tiempo y forma, frente a lo cual no se recibió respuesta alguna respecto a los incumplimientos del mismo”, dice Panam Sports.



Así pasó también con la comunicación del 20 de octubre de 2022. Casi 10 meses después, ya con Rodríguez en el Ministerio del Deporte, la entidad notificó oficialmente a Colombia que le daba 60 días (hasta el 29 de octubre de 2023) “para dar cumplimiento al contrato en su totalidad” y le advirtió que si esto no pasaba, según “la sección 76 del contrato se encontraría facultada para retirar la sede de los XX Juegos Panamericanos 2027 a la ciudad de Barranquilla”.

Facebook Twitter Linkedin

Astrid Rodríguez, ministra de Deportes. Foto: Mindeporte

En esa carta recibida hace tres meses, las autoridades colombianas, incluido el Mindeporte, fueron formalmente emplazadas a cumplir siete puntos básicos que según Panam Sports no registraban avances. Estos eran la creación del Comité Organizador como entidad legal conforme a las leyes nacionales; el pago de los 4 millones de dólares correspondientes a los derechos de organización de los Juegos (que debía realizarse el 30 de julio de 2022 y se enredó con el cambio de gobierno en Colombia), y la cancelación de otros 4 millones de dólares correspondientes a la concesión de derechos de medios (que debía realizarse el 30 de julio del 2023 y también se incumplió).

(Lea además: Nuevo rival de Colombia para Juegos Panamericanos 2027: es oficial, Lima se postula)



Colombia tampoco le presentó a Panam Sports el cronograma de trabajo para asegurar la exitosa logística de los Juegos ni la garantía de su financiamiento (que debía hacerse a través de un documento Conpes). Y tampoco se tramitó la póliza de garantía por valor de 50 millones de dólares en favor de Panam Sports ni adelantó el proceso de “protección de las marcas de Panam Sports Marks”.



Diez días antes de que se venciera el plazo, el 19 de octubre del año pasado, en plenos Juegos de Chile, la ministra Rodríguez, el exalcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, se reunieron con Panam Sports y solicitaron, y lograron, fijar nuevos plazos. El 30 de diciembre pasado debían haberse pagado los primeros 4 millones de dólares. El segundo monto adeudado se amortizaría el 30 de enero de 2024. En esa cita en Santiago, el gobierno del presidente Petro, a través de la ministra Rodríguez, ratificó su pleno compromiso con los Juegos.



Y aunque –reitera Panam Sports– “se estableció claramente y por escrito que el no cumplimiento de este nuevo y final plazo significaría el inmediato retiro de la sede a la ciudad de Barranquilla”, inexplicablemente el Ministerio del Deporte de Colombia no dispuso de los fondos para realizar el primer pago. “Como es de su conocimiento, lo establecido en la prórroga firmada y acordada entre las partes tampoco fue cumplido”, dice la carta dirigida a Petro.



Lo que siguió fue el retiro de la sede y el peloteo entre funcionarios de las administraciones actual y pasada sobre la responsabilidad en los incumplimientos, que en todo caso la ministra Rodríguez se había comprometido a enmendar más de dos meses antes de que llegara la fecha límite del 30 de diciembre.



Eso no pasó y la posibilidad de que los Juegos vuelvan a Barranquilla cada vez es más remota. Los estatutos de los Panamericanos prohíben que una ciudad que haya perdido la sede vuelva a aspirar a ella. La estrategia del Gobierno apuntaba a lograr, por la vía diplomática, que otros países interesados y con posibilidades se abstuvieran y de alguna manera facilitaran que Panam Sports revirtiera su determinación.



Pero esa estrategia diplomática está también en veremos. Esta semana, en su visita a Davos, el presidente Petro se fue de nuevo contra el gobierno de Dina Boluarte en el Perú. Fuentes cercanas a la puja por los Juegos aseguran que la oficialización de Lima como candidato al megacertamen del 2027 es una respuesta directa a las inamistosas declaraciones del jefe de Estado colombiano.



