Panamericanos 2027: Panam Sports insiste en que juegos sean en Barranquilla, entrevista

Los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 siguen en pie. Panam Sports confirmó que la principal idea es que se realicen allí como está en el contrato.

La entidad le dio 90 días más para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarán cuatro antes del 30 de diciembre y los otros cuatro, antes del 30 de enero. Neven Ilic es el presidente de Panam Sports, y habló con EL TIEMPO del tema. El dirigente confía en que se cumplan los plazos.



¿Qué analiza del acuerdo al que se llegó con Barranquilla 2027?

Para poner las cosas en su correcto contexto, pues el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano y la alcaldía de Barranquilla solicitaron un plazo de 90 días para cumplir los requisitos que no se habían cumplido. Tengo confianza en que eso se cumplirá y los Juegos sean una realidad.



¿Qué pasa si no se cumple este nuevo plazo?

Ellos fueron muy claros, aseguraron que iban a cumplir el plazo y les creemos.



¿Han analizado la propuesta de hacer las justas en varias ciudades?

No lo hemos hecho. El contrato sigue como está establecido con la idea de realizarlos en Barranquilla.

Facebook Twitter Linkedin

En cuanto a la zona de recibo del escenario hay avances representativos, toda vez que ya se inició con las losas de cimentación y la instalación de redes de servicios (agua, energía) de los edificios. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla



¿Y existe la opción?

No tenemos problema para sentarnos y analizar la opción de varias sedes. Es cuestión de analizarlo bien, pero por ahora seguimos como estamos.



¿Han hablado con el presidente Gustavo Petro?

Le hicimos llegar una carta formal para que reciba la bandera en la clausura de Santiago, pero no han comunicado nada. Solo recibimos la carta de que se recibió el mensaje, nada más.



¿Que el presidente Petro asista es confirmar que Colombia hará los Panamericanos?

Es importante, pero lo es también que Barranquilla reciba la bandera como próxima sede de los Juegos Panamericanos. Entiendo que están preparando una presentación especial...



LISANDRO RENGIFO

Reedactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Más noticias de deportes