Barranquilla perdería la sede de los Juegos Panamericanos del 2027

Colombia está cerda de perder la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 que estaban asignados a Barranquilla por el incumplimiento del primer pago del 31 de diciembre del 2023.

Panam Sports, dueña de las justas, le dio 90 días al país para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se cancelarán en dos contados: 4 millones deben pagarse antes del 30 de diciembre y los otros 4 antes del 30 de enero. Así se garantizará que el país pueda realizar los Juegos, teniendo en cuenta que Asunción, Paraguay, también es aspirante.

Día clave

Sin embargo, el primer pago no se pudo realizar por lo que este miércoles Panam Sport espera pronunciarse sobre el particular.



EL TIEMPO se comunicó con la organización y allí argumentaron que el pago no se ha realizado y que lo más seguro es que el comunicado advierta que los Juegos no se realizarán en Colombia.



El 19 de octubre del 2023, Astrid Rodríguez, Ministra del Deporte, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) y Jaime Pumarejo, en ese entonces alcalde de Barranquilla, presentaron un plan a la asamblea general de Panam Sports, pidiendo un plazo para cancelar las obligaciones atrasadas por parte de la organización de las justas.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

La reunión fue en el Salón San Cristóbal del Hotel Sheraton de Santiago, en Chile, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, dio a conocer el nuevo plazo en el que se decidirá la sede de los Juegos Panamericanos del 2027.

Varias reuniones

Quedaron establecidos los pagos y hasta Rodríguez asistió a la clausura de las justas de Santiago para recibir la bandera de los Juegos.



“Estamos esperando la comunicación y al mismo tiempo estamos muy preocupados ante esta situación. Una tristeza total, tenemos la ilusión todavía, los atletas, pero la situación es distinta”, declaro Solano a EL TIEMPO.

Durante los primeros días del 2024, las comunicaciones con Neven Ilic han sido varias, pero la entidad ha dicho que el incumplimiento es evidente.



El 27 de diciembre, la Ministra del Deporte citó a una reunión en la que mostró los avances que se tenían para la consecución de los recursos. Se habían conseguido partidas por 16 millones de dólares, pero la entrega de los mismos se aprobaba solo hasta la primera o segunda semana de febrero.

El incumplimiento

Panam Sport estuvo al tanto de la situación. Ilic habló con Mindeporte, pero se mantuvo en que l país había incumplido con el primer pago.



Alejando Char, el nuevo alcalde de Barranquilla, también dialogó con el presidente de Panam Sports y hasta concluyó que los Juegos se podían salvar. Sin embargo, otro sería el pensamiento de la dueña de las justas.



EL TIEMPO conoció que el comité ejecutivo de la entidad se reunió el martes pasado para analizar la situación y que esperaban al miércoles para tomar una decisión.



Panam Sports advierte que es delicado que no se haya cumplido el plazo del primer pago el 31 de diciembre y que si bien hay buen ambiente para cancelar, pues el dinero no entró el día que era. Y estiman que el segundo plazo, el del 30 de enero, tampoco se haría.

Dos personas allegadas al comité de Panam Sports advirtieron a dirigentes colombianos que el tema no estaba fácil y que oficialmente se ventilaba que el país le había quedado mal a la organización.



Se estima que Asunción, Paraguay, que organizó los Juegos Suramericanos del 2022 y que tiene dirigentes cercanos a Panam Sports será la sede de los Panamericanos del 2027.



