Colombia no pierde la esperanza de tener los Juegos Panamericanos: asamblea es clave

La organización de unos Juegos Panamericanos es una tarea titánica en la que Colombia estaba embarcada para acoger la edición de 2027 en Barranquilla, un trabajo de varios años que se ha ido agua abajo con el retiro de la sede al país.

La decisión fue tomada por Panam Sports al considerar que Colombia incumplió el contrato firmado, en referencia a los pagos que debía hacer.



Las partes habían llegado a un acuerdo en octubre para cumplir el contrato, que incluía el pago de cuatro millones de dólares por "derecho de organización" de los

Panamericanos, cifra que tenía que haber sido desembolsada el 30 de julio del año pasado. También debían pagar cuatro millones de dólares que corresponden a "la concesión de derechos de medios".

Barranquilla no pierde la esperanza

Astris Rodríguez, ministra de Deporte

En todo caso, no todo está perdido y Colombia aún confía en que los Juegos se queden en el país.



El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, aclaró que en el primer trimestre de este año, durante la asamblea extraordinaria de Panam Sports, se conocería la decisión final.



Solano recordó que la decisión de quitarle la sede a Barranquilla fue del presidente Ejecutivo de Panam Sport, Neven Illic, quien deberá poner la decisión en consideración de los delegados de los 40 países que conforman la Asamblea.



"Estatutariamente, la asamblea soberana tiene la responsabilidad de adjudicar la forma definitiva la sede. Este primer paso que dio el ejecutivo de Panam Sports de quitarnos la sede, lo debe llevar a una asamblea extraordinaria y eso lo he catalogado como una esperanza para que a Barranquilla se le puedan devolver los juegos o de contrario, la asamblea ratifique la decisión del ejecutivo”, dijo Ciro Solano.



Es el mismo optimismo que tiene el alcalde de Barranquilla Alejandro Char, quien tras conocerse la decisión manifestó: “La plata se tiene ya hoy, se tiene completa los 8 millones de dólares. Acabo de hablar con Presidencia de la República y el mensaje es que se está hablando con el gobierno chileno para que ayude a intermediar en esta situación y no perdamos la esperanza de los Juegos Panamericanos”, dijo Char.

La plata estaba

Colombia se queda sin la sede de los Juegos Panamericanos del año 2027

Un documento del Comité Organizador de los Juegos revela que el Ministerio del Deporte aseguraba tener los recursos para girarlos.



El acta, firmada el de noviembre de 2023, revela que la ministra Astrid Rodríguez aseguró tener los 8 millones de dólares para financiar los Juegos, los cuales debían ser girados a Panam Sports.



"La ministra Astrid Rodríguez reitera que el ministerio tiene los 8 millones de dólares, los cuales deben ser girados en diciembre, y propone al Comité Olímpico Colombiano como operador transitorio para poder girar esos recursos", dice el documento.



Incluso el manejo de los recursos por parte del Comité Olímpico fue aprobado por unanimidad, tal como reseña el acta número 01, en la que se nombre al Comité Organizador.



Además, David Garzón, secretario general del ministerio, señaló que al Gobierno nacional se le presentó el proyecto de financiación del 60 %.



PABLO ROMERO

Deportes

