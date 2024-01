Juegos Panamericanos 2027: Paraguay está dispuesto a presentar candidatura

Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico de Paraguay (COP), señaló este lunes que al país deportivo le interesa presentar su candidatura para realizar los Juegos Panamericanos del 2027, que perdió Colombia por incumplir el contrato con Panam Sports.

“Hay que conversar el presupuesto con el Gobierno. No es solo Paraguay. Ya manifiesto que el Comité peruano tiene interés. También México tiene dos ciudades. Si llegamos a tomar la decisión de presentar la candidatura lo decidiremos pronto. El tema es que también tenemos los Panamericanos Junior 2025. Lo púnico es que será una competencia interesante”, dijo Pérez.



Y agregó: “Es fundamental lo que diga el Presidente de la república Santiago Peña. Tiene como política de Estado apoyar el deporte y mejorar la salud, la educación, hay un programa en el que el deporte es pilar para sacar a los niños de la drogadicción y está incluido el COP. Tenemos la suerte tener un presidente que fue capitán de la selección de ruby y entiende lo que es el deporte de alto rendimiento”.

La idea

Pérez, en comunicación con Caracol Radio, advirtió que la carta de Panam Sports en la que le da al país la oportunidad de postularse llegó el viernes pasado y la analizarán.



“El viernes nos llega la carta de Panam Sports para postularnos. No tenemos ninguna comunicación con ellos. Abrir la candidatura no tiene nada, pues se pueden presentar los 41 países de Panam. La competencia es sana. Si tenemos la luz verde vamos a trabajar y a competir con varias ciudades”, señaló el dirigente.

Panam Sports le retiró a Colombia la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Foto: Archivo Particular

“Ellos tiene su portavoz, su presidente, y no tengo nada que opinar al respecto de lo que pasó con Colombia. No quiero opinar sobre un Comité Olímpico amigo. No digo nada. Lo único que sé es la carta del viernes, pero no hemos recibido otro dato. Iremos paso a paso. El comité ejecutivo decidirá si llevamos la propuesta al Mindeporte y a Presidencia. Hoy enviamos una carta a la secretaria de deportes de Paraguay para que tomen conocimiento de la carta de Panam”, sentenció Pérez.



