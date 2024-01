México 'saca la mano': no hay plata para hacer los Juegos Panamericanos del 2027

Colombia está embarcada en una cruzada, poco vista antes en términos de unidad nacional, para recuperar la sede de los Juegos Panamericanos de 2027, de la que fue despojada Barranquilla, la principal ciudad de su región caribe, por no cumplir con los pagos acordados con la organización, mientras otros países que se habían visto interesados han renunciado a la opción de organizarlos.

Dicho acuerdo se firmó en 2021 y el pasado 5 de noviembre, en la clausura de los

Panamericanos de Santiago, Barranquilla sacó sus trajes de carnaval para recibir con la alegría que la caracteriza la bandera de la Organización Panam Sports, que tiene los derechos de los Juegos, pero dos meses después ese entusiasmo se transformó en drama.



Panam Sports retiró el 3 de enero la sede panamericana a Barranquilla por no cumplir con dos pagos, de cuatro millones de dólares cada uno, que debían haber sido hechos en el segundo semestre de 2023, lo que abrió una controversia nacional que ha trascendido lo deportivo y entrado en el campo político, donde los dedos acusadores apuntan a ministros del Gobierno colombiano e incluso al presidente Gustavo Petro.

Lo nuevo...

Varios países se han visto interesados en obtener la sede, en postularse. Panam Sports envió una carta en la que los invita a tener en consideración ser la sede y les expuso las condiciones para que se presentaran antes del final de este mes de enero.



Paraguay, Brasil, Perú y México advirtieron que trabajarían en el tema, pero la verdad es que poco se ha sabido.

Lima se postula para los Panamericanos. Foto: EFE

Lo último fue que México no va. Se dijo en principio que Guadalajara y Monterrey eran las dos ciudades que los podía acoger, pero ya no es así.



"Nosotros no tenemos nada oficial ni hemos hecho ningún pronunciamiento, partiendo de la lógica de que ese presupuesto no está etiquetado para el de este año y tendríamos que solicitarlo como extra en la posibilidad de que México vaya a participar", apuntó Ana Guevara, quien fue medallista de plata en Atenas 2004 en los 400 metros planos y es la presidenta del Comité Olímpico de México.



Y agregó: “Los que decidan ser sede necesitan la anuencia del gobierno, no se ha tocado el tema porque el gobierno federal tendría que erogar una gran cantidad de dinero para candidatura y organización".



Deportes

