Nuevo rival de Colombia para Juegos Panamericanos 2027: es oficial, Lima se postula

Este jueves se conoció oficialmente que Lima ya entregó la carta en la que se postula como sede de los Juegos Panamericanos del 2027, los que perdió Colombia por incumplir el contrato.

Así lo dio a conocer la presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien advirtió que el país se está preparado para realizar las justas.



(El colombiano que está en el ‘Top 10’ de los ciclistas que más dinero ganan en el mundo).

(Luis Díaz y Darwin Núñez se cantaron las verdades en este cara a cara, video).

El anuncio

“Anoche, he remitido una comunicación al presidente de Panam Sports expresando el respaldo y el aval del gobierno peruano para postular oficialmente a Lima como sede de los Juegos panamericanos el 2027”, dijo Boluarte.



El pasado 3 de enero, Neven Ilic, presidente de Pana Sports, comunicó que la quitaba la sede a Colombia por el incumplimiento en el paso del contrato.

Facebook Twitter Linkedin

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

El país debió de cancelar 8 millones de dólares, los primeros cuatro antes del 31 de diciembre del 2023, lo que no se hizo, y el restante antes del 31 de enero de este año.



Desde ese día, varios fueron los países que hicieron saber su intención de ser la sede de los Juegos, entre ellos, Perú, que ya realizaron as justas del 2019 con todo éxito.



(El pedido insólito que le hizo Arturo Vidal al América: de no creer).