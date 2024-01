Panamericanos 2027: la única alternativa que tiene Colombia para hacer los Juegos

Con la decisión de Panam Sports de quitarle la sede a Colombia de los Juegos Panamericanos del 2027 el país pierde en todos los frentes y todavía se buscan los culpables.

Realizar las justas, que son las más importantes del mundo luego de los Juegos Olímpicos, si bien demanda una gran inversión, también generan muchas ganancias.

(Panamericanos 2027: exministra María Isabel Urrutia recomendó no hacer los Juegos)(Video: el espectacular golazo que tiene al mundo con la boca abierta, ¡de otro planeta!)

La opción

La realidad es que no se pagaron los ocho millones de dólares en el plazo que estaba en el contrato, la mitad antes del 31 de diciembre del 2023 y el resto antes del 30 de enero del 2024.



Panam Sports, en una carta enviada a Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), advirtió que le quitaba la sede a Barranquilla por este incumplimiento.



Luego, vinieron ‘golpes de pecho’ y se comenzaron a buscar culpables, algo que hasta el día de hoy no ha dado resultados.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá 08 marzo 2023. La ministra del deporte, Astrid Rodriguez en entrevista para El Tiempo. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El presidente, Gustavo Petro, envió una comunicación a Panam Sports en la que advirtió que el país tiene la voluntad de realizar las justas.



"Como presidente de la República (...) me dirijo a ustedes para manifestar nuestra voluntad y compromiso para superar cualquier obstáculo que haya dado lugar a la decisión anunciada", escribió Petro en una carta dirigida al jefe de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, y su comité ejecutivo.

Muy poco por hacer

El país "está a la altura de organizar y recibir la gran fiesta continental en 2027", añadió el presidente en el texto compartido a medios, que no menciona incumplimientos del contrato por parte sus funcionarios.



Sin embargo, antes de eso, Panam Sports envió una comunicación al Comité Olímpico de Panamá, en la que le entregada el conducto regular para presentar su candidatura para realizar los Juegos, por lo que la convocatoria está abierta.



Es por eso que las intenciones de Colombia de ser la sede se mantienen. EL TIEMPO conoció que los dirigentes van ‘con todo y armados’ para la lucha en la asamblea extraordinaria que se llevará a cabo en los próximos meses. Lo haría como un aspirante más y con el mal antecedente, pero insistirá.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Alberto Moreno. Foto: EFE y Vanexa Romero

Si no se consigue la sede, si no se la devuelven al país, la idea es presentarse a la postulación que ya hizo Panam Sports abiertamente como candidata nuevamente.



Se conoció que Luis Alberto Moreno, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), quien fue Ministro de Desarrollo Económico y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una de las personas que ayudará a la causa.



La esperanza es mínima, pero la dirigencia colombiana está empeñada en que el país, Barranquilla y la costa Atlántica realicen los Panamericanos del 2027.



No parece fácil que con la postulación vuelvan a entregarle la sede, pero ese es el único camino que queda. Se perdió la credibilidad y así se presenten las garantías exigidas el antecedente es el peor enemigo de los colombianos.



(Panamericanos 2027: Colombia recibe duro golpe, Panam Sports abre convocatoria)

(Luis Díaz: Liverpool vs. Arsenal, partidazo, día, hora y por dónde ver)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel