Panamericanos 2027: esta será la estrategia de Colombia para pelear la sede

Los Juegos Panamericanos del 2027 que le quitaron a Colombia el miércoles pasado siguen como el gran objetivo del país y desde ya se planea ir en busca de recuperar la sede.

Panam Sports le quitó la sede que en principio le fue otorgada a Barranquilla por el incumplimiento del contrato, el cual determinaba el pago de 8 millones de dólares en dos contados, el primero de 4 millones se debió hacer antes del 30 de diciembre del 2023 y no se hizo, y el segundo de la misma cantidad se debía cancelar antes del 30 de enero del 2024.

¡Con todo!

Fue tan duro el golpe, que hasta el mismo presidente, Gustavo Petro, envió una carta a Panam Sports en los que decía que Colombia tenía las mejores intenciones de realizar las justas.



"Como presidente de la República (...) me dirijo a ustedes para manifestar nuestra voluntad y compromiso para superar cualquier obstáculo que haya dado lugar a la decisión anunciada", escribió Petro en una carta dirigida al jefe de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, y su comité ejecutivo. El país "está a la altura de organizar y recibir la gran fiesta continental en 2027", añadió.

Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Panam Sports, antes la Organización Deportiva Panamericana, dueña de los Juegos, ya abrió convocatoria para los países que se quieran postular para la sede de los Juegos en el 2027, al menos eso se desprende de la carta que le envió el viernes al Comité Olímpico de Panamá.



“Debido a los eventos con la ciudad de Barranquilla y a la retirada de la ciudad anfitriona debido a incumplimientos del contrato, a Panam Sports le gustaría saber si su país está interesado en albergar los XX Juegos Panamericanos en 2027. Si su país desea acogerlos, debe notificarnos por escrito antes del 31 de enero de 2024”, dice la carta firmada por Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

A la asamblea

Las intenciones de Colombia de ser la sede se mantienen. EL TIEMPO conoció que los dirigentes van ‘con todo y armados’ para la lucha en la asamblea extraordinaria que se llevará a cabo en los próximos meses. Lo haría como un aspirante más y con el mal antecedente, pero insistirá.



Si no se consigue la sede, si no se la devuelven al país, la idea es presentarse a la postulación que ya hizo Panam Sports abiertamente como candidata nuevamente.



De igual manera, este medio conoció que Luis Alberto Moreno, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), quien fue Ministro de Desarrollo Económico y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una de las personas que ayudará a la causa.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Moreno, desde afuera colabora, pues no participa de la asamblea, pero es una de las personas que ha mostrado interés en ayudar a que Colombia finalmente haga los Juegos del 2027.



La esperanza es mínima, pero la dirigencia colombiana está empeñada en que el país, Barranquilla y la costa Atlántica realicen los Panamericanos del 2027.



