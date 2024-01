‘Panam Sports no va a cambiar la decisión, perdimos credibilidad’: Baltazar Medina

Colombia no se ha podido parar del fuerte mazazo que recibió tras el anuncio de Panam Sports de dejarla sin sede de los Juegos Panamericanos del 2027, por incumplimiento del contrato.

La entidad argumentó “el incumplimiento de los requisitos establecidos y anuló automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del Contrato de Ciudad Sede”, dijo Neven Ilic, presidente de Panam Sports en el comunicado oficial.



Con acierto

El 19 de octubre del 2023, Astrid Rodríguez, Ministra del Deporte, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC) y Jaime Pumarejo, en ese entonces alcalde de Barranquilla, presentaron un plan a la asamblea general de Panam Sports pidiendo un plazo para pagar las obligaciones atrasadas por parte de la organización de las justas.



La obligación era de cancelar 4 millones de dólares antes del 31 de diciembre del 2023 y otra suma similar un mes después para seguir con el proyecto y realizar los Juegos, pero el país no cumplió con el acuerdo.



Hoy, cuando la decisión está tomada y poco hay que hacer, el país se levantó buscando el o los culpables de este duro golpe para el deporte y para la nación.

El jefe de Estado le hizo un llamado a los miembros de su gabinete. Foto: Presidencia de la República / EFE

Baltazar Medina fue presidente del COC entre el 2009 y el 2021 y conoce al dedillo el tema de consecución de sedes y sacar adelante dichas justas.



Bajo su administración Colombia fue sede de los Juegos Suramericanos de Medellín 2011 y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018, precisamente, en Barranquilla, y los Juegos Bolivarianos del 2017, en Santa Martha.



De igual manera, fue uno de los artífices de que Panam Sports, en primera instancia, le diera la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 a Barranquilla. EL TIEMPO habló con el dirigente que trató de explicar lo sucedido.

En Barranquilla ya avanzaban con escenarios deportivos para los Juegos Panamericanos. Foto: EFE y Alcaldía de Barranquilla

¿Qué análisis hace de la pérdida de la sede?

“La noticia es muy negativa para Barranquilla, para el país y el deporte colombiano. Cometimos no errores, sino varias descoordinaciones, que no nos permitieron cumplir los compromisos adquiridos en un evento que se esperaba con mucha expectativa”



¿Cuáles fueron esas descoordinaciones?

“La primera, la falta de puntualidad para cumplir con los compromisos. El Gobierno anterior apoyó la consecución de la sede, pero no concretó el documento Conpes y ahí comenzó todo. Es que la sede no se la dan a una ciudad, se la dan a un país y eso tampoco se entendió. El Gobierno no se puede desentender de sus compromisos con el país, es que los Juegos son del país, no de una región o ciudad. También es una responsabilidad del COC, porque ellos tienen las relaciones internacionales con esos otros países. No hubo claridad en los tiempos para disponer de los recursos”.



El segundo…

“No hubo claridad de a quién correspondían esos compromisos. Ese fue el argumento de Mindeporte para no buscar esos recursos. Barranquilla no tenía la capacidad para desembolsar ese dinero sin que el Gobierno diera algo una ayuda”.



¿Y el tercero?

“Nunca se conformó un comité organizador. Eso no puede quedar en manos de alguien, sino de un comité que gestione todo lo relacionado a la realización de los Juegos”.

Baranquilla inicia la preparación de los Juegos Panamericanos del 2027. Foto: Archivo EL TIEMPO



¿Qué perdió el país?

“Esos incumplimientos nos hicieron perder la credibilidad. Se estuvo a punto de cumplir, pero los antecedentes nos perjudicaron. Perdimos la confianza por parte de Panam Sports. Y algunos miembros de Panam, a lo mejor, estaban interesados en apoyar a otra ciudad. Dimos papaya.



¿Qué queda?

“El debate pasa por una experiencia mala. Que se repite. Se hace alusión al Mundial de fútbol de 1986, a los Juegos Suramericanos que le quitaron a Bogotá por la inseguridad, pero buscar los culpables no nos va a devolver la sede”.



¿De quién es la responsabilidad?

“No es de una sola persona. La que menos tiene responsabilidad es la Ministra, ella buscó las fórmulas para salvar el tema. Buscó que el Gobierno comprometiera los recursos. Es injusto que pidan a cabeza de ella”.

Una delegación visitó los escenarios deportivos de la ciudad. Foto: EL TIEMPO y Prensa Alcaldía



¿Se podría devolver la sede?

“Por los términos del comunicado, cuando dice que es indeclinable, la decisión no la van a cambiar, más cuando hay intereses en el comité de Panam de darle la sede a otra ciudad. Las opciones con pocas, es difícil. No encontraría fácil que Panam cambie de un momento a otro, no se van a echar de para atrás. No es fácil”.



¿Qué consecuencias trae el caso?

“Lo más importante es la credibilidad a nivel internacional, como país con gran posicionamiento, competente para organizar eventos deportivos. La palabra queda en entre dicho, porque cuando se comete un error las consecuencias son graves”.



¿Y el país en qué se perjudica?

“La infraestructura deportiva se pierde. Se pierde la opción de competir con más atletas y de ganar más medallas. Los dirigentes perdemos la opción de ir a tocar las puertas, porque nos van a echar la sal en la herida”.





