Panamericanos 2027: ¿sentencian a Colombia? En Brasil dicen que ya hay sede

El arranque del mes de enero del 2024 no fue el mejor para al deporte colombiano tras la decisión de Panam Sports de quitarle la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 por el incumplimiento del contrato.

Una vez se conoció la decisión “indeclinable” de la entidad, el país entero se comenzó a mueven en busca de recuperar la sede, algo que se sigue trabajando, aunque en Brasil advierten que ya la sede se ha adjudicado.

Colombia tenía que cancelar 8 millones de dólares en dos pagos: uno de cuatro millones antes del 31 de diciembre del 2023 y otro, por el mismo valor, antes de finalizar el mes de enero del 2024, pero eso no se cumplió.



La decisión de Panam Sports hizo que el mismo gobierno encabezara la cruzada por la recuperación de la sede, pero eso hasta el momento no ha sido posible.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que esa era su misión y hasta dijo que iría a Chile a reunirse con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, pero hasta el momento no hay fecha definida para el encuentro.

El jefe de Estado le hizo un llamado a los miembros de su gabinete.

Y mientras eso sucede, en Brasil medios de comunicación afirman que ya hay sede asignada para la realización de las justas, aunque Panam Sports no ha dicho la última palabra.

Sin confirmar

Alex Pussieldi es un reconocido periodista y consultor de natación que en sus redes sociales emitió un mensaje desalentador para la causa de Colombia.



“Recibí información exclusiva: Los Juegos Panamericanos 2027 serán en Asunción”, fue el mensaje que dejó en su cuenta de X, antes twitter.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports

Hace poco, ese país confirmó que se postulará como sede de las justas en un mensaje del Comité Olímpico de Paraguay.



“Estamos muy contentos con la firma de la carta de intención para presentarnos a ser ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos 2027. Este es el inicio de un proceso que durará unos meses, pero estamos con la confianza de que Asunción pueda ser una super sede”, puntualizó el presidente del COP, Camilo Pérez.



Sin embargo, ni en Paraguay, ni Panam Sports han confirmado la información emitida desde Brasil.

