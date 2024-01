Juegos Panamericanos 2027: se venció el último plazo y Colombia no pagó, ¿qué pasó?

La opción de que Barranquilla recupere los Juegos Panamericanos 2027 se aleja cada vez más. Los constantes incumplimientos hicieron que Panam Sports le quitara la sede a Colombia.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports, envió una carta el pasado 3 de enero en la que anunció la decisión por incumplimiento de contrato. Desde entonces comenzaron las gestiones de parte de los dirigentes colombianos para recuperar los Juegos.

🚨COMUNICADO OFICIAL: JUEGOS PANAMERICANOS 2027 📢 pic.twitter.com/jGDuKY1KMd — Panam Sports (@PanamSports) January 3, 2024

El primer plazo para pagar se venció el 30 de diciembre, sin que Colombia pagara la primera cuota de 4 millones de dólares, lo que aceleró la decisión de Panam Sports. El segundo estaba para este 30 de enero.



Este lunes se hizo una reunión virtual entre los dirigentes del Comité Olímpico Colombiano y de Panam Sports, en las que se plantearon dos opciones: la primera, echar para atrás la decisión, o la segunda, que se le permita a Colombia participar en la asamblea extraordinaria en febrero, en la que se decidirá la sede de las justas.



Ilic les advirtió que se retiraran, pero aseguró que les enviará una carta con la decisión. El COC está a la espera de la misiva.

Facebook Twitter Linkedin

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

Por qué Colombia no hizo el segundo pago

Mientras tanto, este martes se cumplió el segundo plazo y el Ministerio del Deporte no giró el segundo pago de 4 millones de dólares. En charla con RCN Radio, la ministra Astrid Rodríguez explicó la razón.



Según Rodríguez, el pago ya no se podía hacer porque ya Barranquilla no tiene la sede y porque están a la espera de las gestiones para que puedan recuperarla.



Mientras tanto, Lima y Asunción parecen ser las candidatas más fuertes para quedarse con la sede de los Panamericanos.



DEPORTES

Más noticias de Deportes