Alejandro Char se despachó: Barranquilla no pierde la esperanza

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, confirmó este miércoles el retiro de la organización de los Juegos Panamericanos de 2027 a la ciudad colombiana de Barranquilla, al considerar que incumplió con el contrato firmado.

Así se desprende de una carta que Ilic envió a varios dirigentes del país andino, en la que dice que "Panam Sports retira la organización de los XX Juegos Panamericanos del año 2027 de la república de Colombia, el departamento del Atlántico, la ciudad de Barranquilla y del Comité Olímpico Colombiano (COC) y rescinde a partir de esta fecha (...) el Contrato de Ciudad Sede".



En ella argumenta que "el incumplimiento de los requisitos establecidos" en una carta de octubre pasado "anula automáticamente la extensión de tiempo proporcionada para subsanar los incumplimientos del Contrato de Ciudad Sede".

Siguen en la lucha

Una vez conocida la determinación, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, salió al paso de las informaciones y declaró que no pierde la esperanza de recuperar la sede.



"He recibido un mensaje directo del presidente Gustavo Petro, que se está comunicando directamente con el presidente de Chile (Gabriel Boric) para que interceda y poder solventar esto”, dijo.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Y agregó: "Los recursos están, hubo un impase en Hacienda Pública, porque debieron girarse 4 millones de dólares y no se hizo. Un trámite, no sé, por demás decirlo extraño, pero no se dio cuando ya tenía la orden presidencial. Entonces la plata se tiene ya hoy, se tiene completa”.



La sede estaba en duda por una carta enviada por Ilic en agosto al entonces alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y al presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, en la que les pidió que cumplan el contrato de organización de los Juegos Panamericanos de 2027 o, de lo contrario, los trasladarían a otro país.



En esta llamada que acabo de recibir de Presidencia de la República, veo todo el interés del gobierno en querer ayudar a sacar esto adelante. No perdamos la esperanza, el presidente está muy interesado, me lo mandó a decir, en sacarlo adelante. Sabe de la importancia de esta gesta deportiva para el deporte colombiano, para el turismo y el comercio”, sentenció Char.

