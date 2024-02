Cronología: paso a paso, así perdió Barranquilla los Juegos Panamericanos 2027

La decisión se veía venir desde el pasado 3 de enero, pero, lamentablemente para Colombia, se confirmó el primero de febrero: Barranquilla perdió definitivamente la sede de los Juegos Panamericanos 2027.

Una cadena de errores desencadenó una serie de incumplimientos que acabó colmando la paciencia de Panam Sports, que le retiró la organización a Colombia y que este jueves anunció las nuevas ciudades aspirantes a recibir las justas: Lima (Perú) y Asunción (Paraguay).

Así fue, paso a paso, el camino que recorrió el país, desde el momento en que recibió el honor de hacer los Panamericanos hasta la pérdida definitiva:

Junio de 2021: Barranquilla recibe la sede

Panam Sports le entrega la sede de los Panamericanos del 2027 a Barranquilla.

Julio de 2022: el primer incumplimiento

El primer pago se debía de hacer el 30 de julio del 2022, pero no se giró el dinero. El Mindeporte de entonces, Guillermo Herrera, adujo que no había tiempo para hacerlo, pues estaban cerca de entregar la cartera al nuevo Gobierno.

Guillermo Herrera, exministro del Deporte. Foto: Archivo / ELTIEMPO

Agosto de 2022: la ministra Urrutia demuestra poco interés

María Isabel Urrutia fue nombrada Ministra del Deporte y no se nombró comité ejecutivo. Precisó que los Juegos no se realizarían en su administración por lo que no era de su interés realiza las justas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de 5 millones de dólares y los juegos no se realizarían en nuestra administración.

Teniendo en cuenta que Barranquilla y el Atlántico deben ser quienes aporten económicamente la mayor parte de la inversión 2/3 — María Isabel Urrutia Ocoró (@UrrutiaOcoro) July 28, 2022

Agosto de 2023: Petro propone múltiples sedes

La idea del presidente Gustavo Petro era realizar los Juegos no solo en Barranquilla sino en más ciudades de la costa como Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería y hasta San Andrés.

Agosto de 2023: la primera advertencia de Panam Sports

Panam Sports envió carta al Comité Olímpico Colombiano (COC) dando plazo de 60 días para cumplir con el contrato de los Juegos Panamericanos.

Octubre de 2023: Colombia firma un compromiso de pago

Avanzada colombiana viajó a Santiago, habló con Panam Sports y se comprometió a cancelar 8 millones de dólares en dos contados, uno antes del 30 de diciembre y otro antes del 31 de enero del 2024.

Noviembre de 2023: Petro no fue a recibir la bandera de los Juegos

El Presidente no asistió a la clausura de los Juegos Panamericanos de Santiago a recibir la bandera. Lo hizo la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Diciembre de 2023: piden nuevo plazo

Mindeporte hace propuesta a Panam Sports de pagar los 8 millones de dólares en enero, al no poder hacer el primer pago antes del 31 de diciembre.

3 de enero de 2024: Panam Sports dice no y quita la sede

Neven Ilic envía carta al COC en la que Panam Sports le quita la sede a Colombia de forma “indeclinable”.

🚨COMUNICADO OFICIAL: JUEGOS PANAMERICANOS 2027 📢 pic.twitter.com/jGDuKY1KMd — Panam Sports (@PanamSports) January 3, 2024

5 de enero: Panam Sports fija las condiciones para nuevos postulantes

Panam Sports señala los puntos clave para que se postulen las ciudades candidatas a realizar los Juegos del 2027.

9 de enero: cumbre en Palacio

Gustavo Petro lidera reunión en la casa de Nariño para trazar avanzada en busca de recuperar la sede. Dijo que iría a Chile a reunirse con Ilic.

21 de enero: el polémico trino de Gustavo Petro

Gustavo Petro trina que el plazo de cancelar el dinero a Panam Sports no ha terminado. "Hasta donde sé el 30 de enero no ha llegado. Estamos a 21".

21 de enero: la carta de Panam Sports a Petro

EL TIEMPO publica una carta enviada por Panam Sports a Gustavo Petro en la que le explica las razones por las que Colombia perdió la sede. El presidente hizo referencia a ella este viernes, tras la pérdida definitiva.

Esta es la carta que Neven Ilic presidente de Panam Sports me envio.



En ella pueden ver todos los incumplimientos que comienzan desde el mismo año 2021 cuando se designó a Barranquilla como sede.



Mi gobierno acordó en reunión con el señor Neven y la ciudad de Barranquilla… pic.twitter.com/CRYTfaTLhq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 2, 2024

28 de enero: Petro desiste de viajar a Chile

El gobierno de Gustavo Petro canceló el viaje a Santiago de Chile para reunirse con Neven Ilic.

29 de enero: se cierra la puerta

Ciro Solano se reunió con el comité ejecutivo de Panan Sports, pero solo uno de los miembros, Ilic, habló y les dijo que desistieran de la idea.

Primero de febrero: es oficial, la sede se perdió

Panam Sports envió carta confirmando que Lima y Asunción son las candidatas para realizar los Juegos del 2027.

LIMA Y ASUNCIÓN SON LAS CIUDADES CANDIDATAS PARA LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2027. 🏟️



Las capitales de Paraguay 🇵🇾 y Perú 🇵🇪 postularon oficialmente y entre ellas saldrá la ciudad sede que albergará los XX Juegos Panamericanos de la historia. pic.twitter.com/32d5kIqhit — Panam Sports (@PanamSports) February 1, 2024

2 de febrero: desazón en el COC

Ciro Solano advierte que perder la sede de las justas es una ‘frustración tremenda’.

15 de febrero: renunció la Ministra del Deporte

Sin mencionar en ninguna parte lo sucedido con los Juegos Panamericanos, y a horas de enfrentar una moción de censura, la Ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro.

Y renunció la @MinDeporteCol . No tenía cómo sostenerse. mañana comienza la legislatura y el primer punto en el orden del día era su Moción de Censura. OJO: en su carta de renuncia no menciona para nada la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. pic.twitter.com/r9JU8HkfV7 — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) February 15, 2024



