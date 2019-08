‘Ataqué con decisión a falta de 5 kilómetros’: Arenas

Cuando entró en la recta final y pasó por el ‘camerino’ de Colombia, Sandra Lorena Arenas golpeó las palmas de sus manos con las de Luis Fernando López y Marcelino Pastrana, los entrenadores nacionales, quienes a su vez le pasaron la bandera colombiana. Faltaba muy poco para el final.

Arenas marchó con ella en sus brazos, la levantó y cruzó la meta para darle al país la medalla 12 de estos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, el primer metal dorado en la historia de la marcha nacional, con tiempo de una hora, 28 minutos 03 segundos, nueva marca para las justas.



“Ataqué con decisión a falta de 5 kilómetros. La instrucción era mantenerme con ellas, con las rivales, mirar la carrera, analizarla y ver cuándo sería el momento ideal para el ataque”, dijo Arenas, de 26 años, sigue en buena racha. Ya había ganado el oro en los Juegos Bolivarianos, venía de ser quinta en el Mundial de Atletismo de Londres hace dos años y quería en suelo peruano confirmar su categoría.



Desde el comienzo se movió la carrera y había que estar muy atenta. El clima nos benefició para la marca, el tiempo es muy satisfactorio y a eso le sumamos que ganamos el oro”, señaló. Arenas advirtió que el tema de la tranquilidad fue clave para la victoria, pues no había por qué desesperarse.

¡Colombia se despierta con oro🇨🇴🥇!



La atleta Sandra Lorena Arenas se colgó la medalla de oro en la competencia 20 km, marcha mujeres🏃, la colombiana finalizó la competencia con un tiempo de 1:28'03⏱, e impone nuevo récord panamericano.



¡Felicidades Campeona🇨🇴❤!#OroEnLima pic.twitter.com/TxPexQXDOg — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 4, 2019

“Siempre estuve tranquila. Solo tenía que analizar bien cómo estaban mis rivales y decidir mi táctica. A falta de 5 kilómetros decidí irme, me marché, me sentí segura, ese era el momento”, agregó.



Sandra Arenas tiene retos muchos más grandes. Viene el Mundial, ahora en Catar, en septiembre. Serán ocho semanas para recuperar y alistarse para subir del quinto puesto.



“Vamos a ver qué planificamos. Ya hablaremos con los entrenadores a ver qué paso es el que hay que seguir. La marca que hago en Lima me deja tranquila y el camino a Tokio se abre más”, precisó.





Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel