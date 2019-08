¡Jornada histórica para Colombia! Cinco medallas de oro

La delegación colombiana sacó la cabeza este domingo en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, con la actuación de la marcha, el surf y el ciclismo de pista. Sandra Arenas arrancó el día dorado para el país con el triunfo en los 20 kilómetros de la marcha.

“Desde el comienzo se movió la carrera y había que estar muy atenta. El clima nos benefició para la marca, el tiempo es muy satisfactorio y a eso le sumamos que ganamos el oro”, señaló. Arenas advirtió que el tema de la tranquilidad fue clave para la victoria, pues no había por qué desesperarse.



“Siempre estuve tranquila. Solo tenía que analizar bien cómo estaban mis rivales y decidir mi táctica. A falta de 5 kilómetros decidí irme, me marché, me sentí segura, ese era el momento”, agregó. Sandra Arenas tiene retos muchos más grandes. Viene el Mundial, ahora en Catar, en septiembre. Serán ocho semanas para recuperar y alistarse para subir del quinto puesto.

🥇Nuevo oro para Colombia🥇



La atleta Sandra Lorena Arenas se colgó la presea, luego de registrar un tiempo de 1:28'03⏱ en la competencia de los 20 km, marcha mujeres



¡Gracias y muchas felicidades💛💙❤️!#OroEnLima #ColombiaEnLima pic.twitter.com/Z6gSfOjI2U — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 4, 2019

“Vamos a ver qué planificamos. Ya hablaremos con los entrenadores a ver qué paso es el que hay que seguir. La marca que hago en Lima me deja tranquila y el camino a Tokio se abre más”, precisó Arenas, primera medalla de oro en damas para la marcha colombiana en las justas.



En los hombres Éider Arévalo, el actual campeón mundial de los 20 km, tenía mucha opción de ganar, pero se retiró. El andarín no se pudo recuperar de una afección respiratoria y tuvo que abandonar la carrera. “No pude. A pesar de que me puse en tratamiento no pude recuperarme y el resultado no fue bueno”, dijo.



En el surf se consiguieron dos medallas de oro que no estaban tan fijas en el presupuesto. Isabella y Giorgio Gómez protagonizaron este hecho histórico. Ella consiguió su primer lugar con un registro de 10,73 puntos en la modalidad de Sup, dejando con la plata a la peruana Vania Torres y con el bronce a la brasileña Nicole Pacelli.



Giorgio hizo lo mismo con 16,83 unidades. El segundo fue Tamil Martino (Perú) y el bronce se lo dejó a Daniel Hughes (Estados Unidos).

¡🥇Segundo oro sobre las olas🌊🏄‍♂️!



Giorgio Gómez se llevó la presea dorada en la competencia de sup surf, de las justas panamericanas #Lima2019.



🥇 Giorgio Gómez 🇨🇴 16.83 Puntos

🥈Tamil Martino 🇵🇪 13.37 Puntos

🥉Daniel Hughes 🇺🇸 10.84 Puntos



¡Hermanos Gómez. Oro x2🥇🏄‍♂️🇨🇴🏄‍♀️🥇! pic.twitter.com/a15kHMRMR3 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 4, 2019

En el final del ciclismo de pista Martha Bayona logró la medalla de plata, tras ser derrotada en los dos heat por la canadiense Kesley Mitchel.



El colombiano Kevin Quintero se impuso en la prueba del keirin del ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos. Quintero dominó el final, no se dejó impresionar y venció en la raya a Hersony Canelón de Venezuela y al Leandro Botasso, de Argentina.

“Siempre estuve pendiente de mis rivales. Me puse al frente y dominé la carrera, pero cuando la moto se quitó tuve la fortuna de acelerar y de llegar de primero”, precisó Quintero.



Su entrenador es Leonardo Narváez, un exciclista que en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro del 2007 también dio la sorpresa, como su pupilo, al imponerse en el keirin.

¡🥇Colombia dorada🥇!



La medalla de oro llegó con el colombiano Kevin Quintero, en el ciclismo de pista, modalidad keirin, masculino.



🥇Kevin Quintero🇨🇴

🥈Hersony Canelón🇻🇪

🥉Leandro Botasso🇦🇷



¡Gracias campeón💛💙❤️!#OroEnLima #ColombiaEnLima — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 5, 2019

En el final del ciclismo de pista, Juan Esteban Arango y Brayan Hernández le reportaron al seleccionado colombiano el bronce en la mádison.



Mientras que al cierre de la jornada, pues nada mejor que el oro de Daniel Restrepo, en el trampolín de 3 metros, con 468,30 puntos, para cerrar una jornada memorable para la delegación colombiana, que de esta forma ajustó en la tabla de metales 16 oros, 12 platas y 15 bronces.

Daniel Restrepo ganó oro en el trampolín de 3 metros, con 468,30 puntos. Foto: AFP

Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel