La deuda que pagó Martha Bayona

Si bien Martha Bayona venía haciendo buenos resultados en los Juegos Bolivarianos y en los Juegos Suramericanos estaba en deuda con la delegación colombiana, pues se esperaba mucho de ella en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, pero cayó, fue derrotada por las mexicanas que le pasaron por encima.

El año pasado de bayona no fue el mejor. Venía de grandes retos, de conseguir buenos resultados. Fue plata en el keirin en la Copa Mundo de Pista de Cali 2016 y 2017, en Los Ángeles en el 2017 se colgó otra vez la plata y en el Mundial de Pista de ese mismo año fue segunda, detrás de Kristina Vogel, la mejor corredora del mundo en su especialidad.



En los Bolivarianos del 2017 barrió: oro en la velocidad equipos con Mariana Pajón, ganó la velocidad individual, el keirin y los 500 metros contrarreloj.



Y en los Juegos Suramericanos logró oro en la velocidad equipos con Diana García, se impuso en la velocidad pura, pero en Cali, en los centroamericanos, fue plata en la velocidad, bronce en el keirin y consiguió el mismo metal en los 500 metros.



Fue a la Copa Mundo de Pista de Canadá y fue bronce, llegó a la final esa vez por la descalificación de la que entró de tercera, pero de ahí para acá su rendimiento no ha sido el mejor. Se fue en blanco en el Mundial y en las copas mundo, pero le llegó su revancha.



En su primera participación en los Juegos Panamericanos, Bayona, que hace cuatro años llegaba a Medellín a instalarse por esta época, se estrenó con el bronce en la velocidad equipos con Juliana Gaviria.



“Es mi primera medalla”, dijo, “lástima que no fue de oro”, le comentó a EL TIEMPO.



Pero le llegó su hora. Clasificó en a la final del keirin y nadie nada nada por ella. Su historia reciente la condenaba, pero la cambió. Atacó de lejos. Esta vez no se dejó sorprender por la cubana Lisandra Guerra, la veterana, y por la mexicana Paola Verdugo, la enfrentó, les saltó desde lejos y les ganó, en un oro luchado, sufrido y con el que se quita un peso grande de encima.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @lisandroabel