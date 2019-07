Óscar Figueroa se retiró de la competencia en Juegos Panamericanos

El pesista colombiano Óscar Figueroa no terminó la competencia de los 67 kilos en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, debido a una molestia en la pierna derecha.

Figueroa no hizo un buen arranque, se le vio mal en el último intento y en el tercero abortó cuando pidió 138 kilos en la palanqueta.

El medallista de oro de los Juegos Olímpicos del 2016 y plata en los de Londres en 62 kilos abandonó la competencia, no salió para la prueba del envión y privó a la delegación de un metal dorado que se daba como fijo.

Era una gran incógnita su resultado, pues estos Juegos Panamericanos eran su estreno en este ciclo olímpico, pues no estuvo en los Juegos Bolivarianos, tampoco asistió a los Juegos Suramericanos, no fue a Barranquilla a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



Además, tampoco pudo participar en el Panamericano de halterofilia en Guatemala, este año, y menos en el Iberoamericano, porque fue sancionado al no reportar sus paraderos para la realización de los controles al dopaje por sorpresa.



En la competencia del arranque no le fue bien. Pidió 135 kilos, pero se fue en blanco. En el segundo intento logró alzar la palanqueta en ese peso, pero cuando se subió tres kilos, antes de su esfuerzo, abortó.



Figueroa, ahora, deberá recuperar el camino en busca de la casilla a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el mundial de halterofilia, que se llevará a cabo en Pattaya, Tailandia, del 18 al 27 de septiembre.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO a Lima, Perú

@lisandroabel