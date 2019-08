Colombia igualó los 27 oros en Toronto en los Juegos Panamericanos

El seleccionado colombiano que participa en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, igualó la actuación de Toronto, Canadá, del 2015, tras conseguir 27 metales dorados, gracias a la victoria del relevo largo del atletismo 4x400.

La cuarteta estuvo integrada por Jhon Alejandro Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solís y Anthony Zambrano, quienes fueron los más rápidos en la pista del estadio de atletismo de la villa deportiva La Videna.



Sara López se impuso en el individual compuesto en arquería, tras abatir en la final a la mexicana Andrea Becerra, mientras que el bronce fue para la estadounidense Paige Pearce.

Sara López ganó la medalla de oro en la modalidad del tiro con arco compuesto. Foto: Reuters

Por su parte, el patinaje colaboró con cinco medallas de oro en dos días de finales. Alex Cujavante ganó los 10.000 metros eliminación, en un final en el que dejó con el segundo puesto al Hugo Ramírez y el bronce quedó en poder del ecuatoriano Jorge Bolaños.



En la prueba de las damas, Jhoana Viveros fue el oro, la plata fue para la chilena Javiera San Martín y el bronce para la estadounidense, Kelsey Helman.



Viveros venía de ganar la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos del 2017, fue plata en los Juegos Suramericanos y volvió a obtener la victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, en los que se colgó tres metales dorados.

Jhoana Viveros, deportista colombiana. Foto: COC

“Con mi oro pasamos en la tabla a los argentinos y eso me hace feliz. Contribuir con una medalla a la victoria de la delegación es lo más importante”, declaró Viveros.



Pedro Causil se convirtió en el deportista colombiano con más medallas de oro en la historia de los Juegos Panamericanos, tras imponerse en la competencia de los 500 metros del patinaje de carreras en las justas de Lima, Perú, con lo que llegó a cinco títulos.



El viernes pasado se impuso en los 300 metros contrarreloj, con lo que quedó a un metal dorado para convertirse en el que más medallas de ese color ha obtenido para una delegación colombiana en la historia de los Juegos Panamericanos, la que ganó este sábado en los 500 m.



“Es un logro que no lo tuve en la cabeza. Es que no lo sabía. El viernes fui informado y fue un plus a esa alegría y satisfacción de ganar dos medallas”, dijo Causil, que nació en Cartagena, pero a los cuatro meses fue llevado a San Andrés.

Pedro Cuasil se destacó en su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Foto: Cortesía Fedepatin

Geiny Pájaro se repuso de haber perdido la final de los 300 metros contrarreloj y se impuso en la competencia de los 500 metros, en las competencias de este sábado. Pájaro fue primera en la clasificación y en la semifinal hizo lo mismo. La noticia fue la eliminación de la chilena, María José Moya.



La pelea por el oro fue dura, pero en la última vuelta superó a la guatemalteca Dalia Soberanis, y a la mexicana, Verónica Elías Alvarado, que fueron plata y bronce, respectivamente.



Este sábado la delegación nacional estaba en finales del judo Yuri Alvear en los 70 kilos y en el fisicoculturismo.



Los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, terminarán para Colombia este domingo con los 50 kilómetros de la marcha, las series del tiro con arco en el recurvo y el karate con Andrés Rendón.



La idea de superar los 27 oros de Toronto, Canadá. Marca que se hizo hace cuatro años y sigue latente.

LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @lisandroabel