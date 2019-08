Martha Bayona, oro en el keirin de los Paramericanos

La ciclista colombiana Martha Bayona se impuso este viernes en la prueba de keirin de los Juegos Panamericanos, logrando la medalla de oro y su segunda presea en las justas.

Bayona siempre estuvo punteando durante toda la prueba y en la vuelta final, aunque le apretaron el paso, no soltó el liderato y al final se terminó llevando el triunfo.

La colombiana se impuso a la cubana Lisandra Guerra, segunda, y Yuli paola Verdugo, tercera, en el keirin.



"Ya me he cogido mucha confianza y soy buena para dar lo mejor de mí. Tengo mucha confianza. Todas estaban andando muy bien y lo di todo hasta la raya", aseguró la ciclista

.

Por otro lado, aseguró que fue "un dolor de piernas muy bravo, pero gracias a Dios me llevó hasta la raya. Estaba muy pendiente de mi entrenador, la orden fue atacar".



Esta es la segunda medalla que consigue Bayona en los Juegos Panamericanos, después del bronce en velocidad por equipos.



LISANDRO RENGIFO

Enviado Especial de EL TIEMPO

Lima

En Twitter: @LisandroAbel